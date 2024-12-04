الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: نأمل تحكيم العقل وغطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تعمل مع الدول العربية وخاصة قطر، والدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، للعمل على سرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جهود مصر لدعم الفلسطينيين


وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لن نتوقف عن جهودنا من أجل حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، والأمر كله يتوقف على الطرف الآخر".

 

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رسالة وزير الخارجية لإسرائيل


وتابع: "نأمل في تحكيم العقل والاقتناع بأن غطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لـإسرائيل ولا المنطقة، وإنما فقط إعادة الحقوق الشرعية لأهلها والشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولته على كامل ترابه الوطني، هذا هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة".
 

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وزير الخارجية بدر عبد العاطي إسرائيل غزة قطر الولايات المتحدة

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