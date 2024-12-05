الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بلينكن وعبد العاطي يناقشان الأزمة السورية وملف وصول المساعدات الإنسانية لغزة

بلينكن وعبد العاطي،
بلينكن وعبد العاطي، فيتو

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عبر اتصال هاتفي، الجهود الدبلوماسية الجارية للحد من التوترات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الوزير الأمريكي أكد أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المعرضين للخطر في غزة، بما في ذلك من خلال فترات توقف إنسانية تسمح بتحسين حركة المساعدات وتوزيعها.

وناقش الوزير ووزير الخارجية أهمية إرساء مسار لفترة ما بعد الصراع يوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار.

وشكر الوزير حكومة مصر على استضافة مؤتمر حول الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع وعلى الدور المهم الذي تواصل مصر لعبه للمساعدة في توسيع نطاق الوصول الإنساني ووقف القتال في السودان.

وفيما يتعلق بسوريا، حث الوزير على خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات والعودة إلى العملية السياسية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لإنهاء الصراع مرة واحدة وإلى الأبد.


جرائم إبادة جماعية

واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.

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