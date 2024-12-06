السبت 07 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

التراث وروائع الطرب في حفل بمعهد الموسيقى العربية

المايسترو فاروق البابلي،
المايسترو فاروق البابلي، فيتو

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي فى الثامنة مساء الأحد ٨ ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

 

روائع الموسيقى العربية

ويتضمن البرنامج باقة من روائع الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها موسيقى ما دام تحب تنكر ليه لـ محمد القصبجي، موشح أعطني بكر الدنان لـ كامل الخلعي، سلامات يا حبايب، تغريبة لـ بليغ حمدي، انسى الدنيا، لولا الملامة، ماليش أمل، دور عشقت روحك، القريب منك بعيد، ساكن قصادي لـ محمد عبد الوهاب، أروح لمين لـ رياض السنباطي، غاب القمر لـ محمد الموجي، مستني جواب لـ محمود الشريف، عنابى لـ حلمي أمين.

وذلك بأداء أحمد صبري، حنان عصام ، أحمد محسن،  نهى حافظ، ياسر سليمان، أسماء كمال ورضوى سعيد.

 

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

وقدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام ٢٠٠٤ وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة. 

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دار الأوبرا المصرية مسرح معهد الموسيقى العربية المايسترو فاروق البابلي روائع الموسيقي العربية فرقة الموسيقى العربية للتراث

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