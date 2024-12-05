"القاهرة السيمفوني" يعزف موسيقى عيد الميلاد في موسمه الجديد بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى، فى احتفالاتها بالعام الجديد وذلك بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة كل من السوبرانو داليا فاروق، ألالتو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت والباص خالد سمير مع كورال اكابيلا بقيادة مايا جفينيريا وذلك فى الثامنة من مساء السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري على المسرح الكبير.

تفاصيل حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الموسيقى الغنائية ويتضمن الجزئين الأول والثالث من أوراتيريو عيد الميلاد للموسيقار الألماني يوهان سيباستيان باخ

يوهان سباستيان باخ

يشار إلى أن يوهان سباستيان باخ (1685–1750) كتب ستة كنتاتات ( الكانتاتا بالإيطالية مقطوعة موسيقية مخصصة للغناء لصوت واحد او اصوات متعددة ) بمناسبة أعياد الميلاد عام 1734، بحيث يتم ترتيل واحدة يوميّا أثناء العيد وذلك ضمن الطقوس الدينية التي كانت تُؤدى في الكنيستين الرئيسيتين بمدينة لايبزغ وهما سانت توماس وسانت نيكولاس، وقام بإضافة نصوص جديدة للموسيقى فى معظم الأنغام والجوقات استمدها من مؤلفاته السابقة وأبرزها تلك التي استعارها من كنتاتاتين للتهنئة كان قد كتبهما للبلاط الملكي السكسوني في عام 1733، ويستهل الجزء الاول من الأوراتيريو بالاحتفال بمولد المسيح والثاني يصف بشارة الملاك للرعاة.

أما الثالث يتعلق بتعبد الرعاة، ويحتفل الرابع بالتطهير الروحى وتسمية المسيح ويروى الخامس رحلة الملوك الحكماء ويصف السادس تعبدهم، ويعتمد الأداء خلال الكانتانات الستة على الآلات الكمان، الأبواق، الفيولا، الفلوت وغيرها الى جانب طبقات الصوت البشرى السوبرانو، الألتو، التينور والباص، وأتى الانطباع عن الكانتانات أنها عمل متسلسل نتيجة اعتياد أسلوب السرد القصصي المتواصل للإنجيل.

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