ثنائي العود على المسرح الصغير بالأوبرا غدا

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء غد الخميس على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان "بقعة سلام" بمشاركة مجموعة من كبار العازفين.

حفل ثنائى العود

يقدم الثنائي باقة من أشهر مؤلفاتهما الخاصة بالإضافة إلى أعمال عمالقة الفن منهم كوكب الشرق أم كلثوم، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار فريد الأطرش، الموسيقار رياض السنباطي، الموسيقار محمد القصبجي.

أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بإسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية.

كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وأخيرا شاركا في إحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون في مدينة جرش الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان.

وحاليا لديهما فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.

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