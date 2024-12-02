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ثقافة وفنون

عرض فيلم «أقولك على سر» لـ جيهان الشماشرجي بدار الأوبرا

اقولك على سر، فيتو
اقولك على سر، فيتو

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي للفيلم القصير عن عرض فيلم “أقولك على سر”، الذي كان مشاركًا في الدورة الماضية بالمهرجان. 

فيلم أقولك على سر


وشارك  فيلم “أقولك على سر” في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى. 
الفيلم   بطولة جيهان الشماشرجي وصدقي صخر وبتوقيع  المخرج محمد علوي، وذلك في إطار التعاون بين المهرجان ودار الأوبرا المصرية، ويعرض غدًا الثلاثاء الساعة 7 مساءً بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

جيهان الشماشرجي

 

وكانت الفنانة جيهان الشماشرجي قد تألقت في موسم رمضان 2024 بثلاثة أعمال فنية؛ أولها ظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث قدمت دور السلطانة.

 

 

 

 

أما في مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال فقدمت شخصية "شروق"، التي يتشابك مصيرها معه بشكل غير متوقع، وبسببه تتصاعد الأحداث.

كما قدمت دور "إنجي" في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، مع شريف سلامة ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وآية سماحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

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