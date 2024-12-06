أخبار الاقتصاد اليوم، الذهب عيار 21 يسجل 3685 جنيها، منظومة الإفراج الجمركي تلتزم بقرار العمل طوال أيام الأسبوع اعتبارا من اليوم، WE تحدد سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

عيار 21 يسجل 3685 جنيها، أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

سعر الذهب، استقرت أسعار الذهب، في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث داخل الأسواق المصرية.

أسعار الذهب فى مصر

وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار ـعيرة الذهب في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4211 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الدنماركي ويلتقي عدد من الشركات الدنماركية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الدنماركي، والذي عقد في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدنمارك.

وقد افتتح أعمال المنتدى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، وقد قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم عرض تقديمي حول بيئة ومناخ الأعمال في مصر وجهود الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت بناء مدن جديدة وإقامة شبكة طرق بمواصفات عالمية فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتي جعلت مناخ الأعمال في مصر أكثر جذبا للاستثمار.

منظومة الإفراج الجمركي تلتزم بقرار العمل طوال أيام الأسبوع اعتبارا من اليوم

التزمت كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالمواني بالعمل اليوم الجمعة

خفض زمن الافراج الجمركي



وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالمواني خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.



ورصدت فيتو بالصور، حركة العمل اليوم في فرع الهيئة بالعين السخنة برئاسة الدكتور أيمن عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لفرع السويس

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

كشفت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي بعد تعديل أسعارها.

وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل أسعار باقات الإنترنت من أرخص إلى أغلى باقة:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

بالنسبة إلى باقات الانترنت الأرضى تشمل:

- باقة 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًّا، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تعرف علي سعر الفضة مساء اليوم الجمعة

مؤشر الفضة ، استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية، بختام تعاملات الاسبوع وترصد "فيتو" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، وتحتل مؤخرًا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم.

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية

جاء ذلك بعد التراجعات الحادة في أسعار الذهب خلال حركة التعاملات، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة.

وخلال السطور التالية نرصد أحدث الأسعار المحلية والعالمية بالتداولات.

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أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

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