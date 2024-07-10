الأربعاء 10 يوليو 2024
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اقتصاد

مؤشر الفضة، حركة تداولات المعدن الأبيض عالميا اليوم الأربعاء

مؤشر الفضة، فيتو
مؤشر الفضة، فيتو

مؤشر الفضة ، يتزايد اهتمام المصريين بالفضة، لتحتل مكانة على خريطة مدخراتهم، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة. 

 

أسعار الفضة في مصر اليوم

 

 استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية اليوم الاربعاء 10 يوليو 2024 ، كما استقر سعر الجرام محليا كذلك.

 وتعرض “فيتو” سعر الفضة يوميا. 

 

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الفضة، فيتو 

أسعار الفضة (Silver) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

سعر أونصة الفضة 2024 

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم   نحو 32.40دولار للأوقية. 

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 44 جنيه. 

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 42.38 جنيه. 

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 40.91 جنيه. 

سعر الفضة عيار 916 

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 40.51 جنيه. 

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 35.14 جنيه. 

الفضة، فيتو 

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

يعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات.

 

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