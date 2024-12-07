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سياسة

خبير اقتصادى يكشف حال الشرق الأوسط إذا غابت الولايات المتحدة اقتصاديا

د. علاء رزق، فيتو
د. علاء رزق، فيتو

 عبر الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية، عن تصوره لحال الشرق الأوسط اقتصاديا إذا غابت الولايات المتحدة، فقال: بداية تحتل منطقة الشرق الأوسط مكانة استراتيجية بارزة في الحسابات الأمريكية بسبب موقعها الجغرافي، واحتياطياتها الضخمة من الطاقة، ودورها المحوري في القضايا الأمنية والاقتصادية العالمية.

 

تأمين مصادر الطاقة، ومكافحة الإرهاب الدولي

 وقال فى تصريح لـ “فيتو”: تعتبر المنطقة مركزًا للعديد من المصالح الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك تأمين مصادر الطاقة، ومكافحة الإرهاب الدولي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على مكانتها الدولية كقائد للنظام الدولي. 

علاوة على ذلك، تلعب العلاقات مع دول الشرق الأوسط، وفي قلبه دول الخليج العربي، دورًا رئيسيًا في التأثير على السياسة الأمريكية تجاه القضايا الدولية الكبرى، ما يجعل المنطقة عنصرًا حاسمًا في رسم استراتيجيات واشنطن على الساحة العالمية.
 

 

تصاعد النفوذ الإقليمي للقوى المنافسة مثل إيران وروسيا والصين

 وتابع الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي: لكن فى المقابل ماذا سيحدث حيال غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن المشهد؟.. ويجيب: سنجد تصاعد النفوذ الإقليمي للقوى المنافسة مثل إيران وروسيا والصين، مع سعى إيران لبسط نفوذها في العراق وسوريا ولبنان، بينما ستعمل روسيا على تعزيز وجودها العسكري والسياسي في سوريا وغيرها من دول المنطقة، كما سيتنامى الدور الصيني، اقتصاديا وسياسيًا وفي مرحلة لاحقة أمنيا، في الشرق الأوسط، ولاسيما في منطقة الخليج. وستجعل هذه التحركات الشرق الأوسط ساحة تنافسية بين القوى العالمية.
 

اقتصاد الدول الخليجية إذا اختفت الولايات المتحدة 

وواصل حديثه، قائلا:  اقتصاد الدول الخليجية إذا اختفت الولايات المتحدة سيصبح أقل تنوعًا مما هو عليه الآن، وستعتمد دول الخليج العربي على مخرجاتها من النفط والغاز فقط، وسوف تتقلص الاقتصاديات الخليجية إلى أقل من 2% معدل نمو اقتصادي، وستواجه العديد من التهديدات والمخاطر الإقليمية والدولية.

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