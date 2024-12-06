الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يرشح السناتور السابق ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين

ترامب وديفيد بيرديو
ترامب وديفيد بيرديو المرشح لمنصب سفير أمريكا في الصين، فيتو

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة، السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين.

وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشل» إن بيرديو «سيؤدي دورًا حاسمًا في تنفيذ إستراتيجيّتي الهادفة إلى الحفاظ على السلام في المنطقة وبناء علاقة عمل مثمرة مع القادة الصينيين»، مشيدًا بمسيرته.

 السناتور السابق ديفيد بيرديو (74 عاما) عن ولاية جورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة، هو أحد الجمهوريين الذين دعموا ترامب بشدة عندما رفض الأخير هزيمته في مواجهة خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويأتي اختيار بيرديو في وقت توعد ترامب بكين، حتى قبل توليه منصبه في نهاية يناير، بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الصين.

وتتنافس الدولتان خصوصًا على الهيمنة التكنولوجية العالمية، وهي مواجهة اشتدت تحديدًا خلال ولاية ترمب الأولى في منصبه.

 وأطلق ترامب حربًا تجارية مع الصين من المقرر أن تستمر في ولايته الثانية، إذ يأمل الرئيس الجمهوري في تشجيع الشركات على إعادة كامل إنتاجها أو جزء منه إلى الولايات المتحدة.

وخلال عمله في الكونجرس، قاد بيرديو وفدا إلى الصين من «فريق العمل الأمريكي-الصيني» في مجلس الشيوخ.

وأكمل ترامب تقريبا اختيار فريقه المعاون في كافة الوزارات والمؤسسات، واختار أول أمس الأربعاء، جاريد إيزاكمان، لقيادة إدارة الطيران والفضاء (ناسا)، وهو اختيار يضع رائد الفضاء والملياردير والشريك التجاري لإيلون ماسك على رأس وكالة وثيقة الصلة بأعمال سبيس إكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين منصته تروث سوشل ولاية جورجيا الرسوم الجمركية البضائع الواردة من الصين مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

على طريقة فيلم "الخطايا"، أب يفاجئ نجله بعد 20 سنة بأنه لقيط ومن أطفال الملاجئ والسبب الميراث

ارتدت بالطو وطلبت شراء أدوية، تفاصيل خطف ممرضة مزيفة لرضيع من داخل مستشفى التبين

بعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، هل يحدث هذا الإجراء بالبرلمان المصري، أستاذ قانون يوضح

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

البسلة تبدأ من 25 جنيها والطماطم تعود إلى طبيعتها، أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صحيفة عبرية: وفد إسرائيلي زار روسيا لبحث الوضع في سوريا

منوعات

المزيد

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

المزيد

خدمات

المزيد

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية