الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأسوأ ينتظر الشرق الأوسط، محلل سياسي: ترامب كشر عن أنيابه مبكرًا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الدكتور رمضان أبو جزر، المحلل السياسي ومدير مركز بروكسل للبحوث: يجب التمييز بين تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وبين تصريحاته كرئيس في الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه لا يمكن فصل عقلية ترامب التي قاد بها الفترة من 2016 إلى 2020 عن الطريقة التي سيقود بها الفترة القادمة، وهذا يتضح من خلال تعييناته لمساعديه فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

تصريحات ترامب الخطيرة

وأضاف أبو جزر، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب كان يُروّج للسياسة الانعزالية خلال ولايته الأولى، حيث كان يؤكد أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى العالم بأسره، بل يمكنها العيش بمفردها، لكن خلال منافسته الانتخابية مع الرئيس جو بايدن، كان هناك العديد من القضايا التي انتقد بايدن بشأنها، مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

بعد تهديدات ترامب، بيان عاجل من حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

بعد قرار لـ ترامب، بيتكوين تتخطى الـ100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

رؤية ترامب للشرق الأوسط

وأكد أن دونالد ترامب كان يقول إنه لو كان في السلطة لما كانت هذه الحروب، وأنه في الساعات الأولى من ولايته كرئيس سيعمل على إنهاء هذه النزاعات، هذه التصريحات ساهمت في تعزيز حضوره في الانتخابات وجعلت الأصوات العربية والإسلامية في أمريكا تتراجع عن التصويت للديمقراطيين، حيث صوت جزء كبير منهم لترامب، إذ شعر الجميع بالارتياح لنجاحه على أمل تحقيق وعوده، مواصلًا: ترامب كشر عن أنيابه مبكرًا وما لديه هو الأسوأ للشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى الرئيس جو بايدن الشرق الأوسط الولايات المتحدة قناة القاهرة الاخبارية مركز بروكسل للبحوث

مواد متعلقة

بعد تهديدات ترامب، بيان عاجل من حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

الناشط الفلسطينى أبو سمير ساخرا من تهديد ترامب لقطاع غزة بالجحيم: سارة سرها باتع

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

الأكثر قراءة

الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع إنتر ميامي ويواجه ميسي

رسم خريطة جديدة في سوريا، واتفاق تركي روسي على التخلص من الأسد

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

بث مباشر، قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا

تخطى الــ 50 جنيها ببعض البنوك، سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

بعد السيطرة على حلب وحماة فى سوريا، الجولاني يوجه رسالة إلى العراق (فيديو)

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق؟

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو الفتوى والمصالحات بالأزهر: معاذ بن جبل تفوق في الذكاء والعلم والفقه رغم إعاقته

الإفتاء توضح حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية