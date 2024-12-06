بـ 77 مليون جنيه، ننشر حصاد مشروعات وزارة الرياضة بالقليوبية خلال 2024

كشف الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بـ القليوبية، حصاد وانجازات مديرية الشباب والرياضة في ملف المشروعات الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية خلال عام 2024، بقيمة مالية تبلغ 75 مليون جنيه، ما بين مشروعات طرح استثماري بنظام حق الانتفاع، وخطة واعتمادات وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة لخطة بنك الاستثمار، والخطة الإنشائية والإضافية بالمديرية، والتي تأتي في ضوء رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بالوصول لتحقيق منشآت شبابية ورياضية تليق بالمواطن المصري، وتمكنه من ممارسة الأنشطة المختلفة.

وقال الفرماوى: إن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، تسعى للارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتنمية مهاراته واكتشاف مواهبه ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والأنشطة الثقافية لدى جموع الشعب المصري، بالاضافة بالاهتمام بقطاع البطولة الرياضية لتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية.

وتابع الفرماوي أنه في هذا الصدد تعمل وزارة الشباب والرياضة في اتجاهين متوازيين لدفع معدلات الانجاز، وهما تطوير البنية الانشائية بمراكز الشباب والأندية وتطوير البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، لتغيير الصورة الذهنية لمراكز الشباب والأندية لكونها مراكز غير مقتصر على ممارسة الرياضة فقط، بل تمتد للتنوع في الأنشطة بالشكل الذي يحقق استراتيجية بناء الإنسان وتكوين الشخصية المتكاملة الأركان.

تنفيذ 23 مشروعا استثماريا متنوعا بنظام حق الانتفاع

وعلى صعيد تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية استطاعت مديرية الشباب والرياضة بـالقليوبية من تنفيذ 23 مشروعا استثماريا متنوع بنظام حق الانتفاع b.o.t ما بين حمامات سباحة وقاعات افراح وملاعب ومحلات تجارية بتكلفة انشائية تبلغ 50 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الخطة الاستثمارية الواردة من وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والمالية، والتي تم من خلالها انشاء 3 مقرات ادارية جديدة بقيمة تبلغ 8 ملايين وشملت انشاء مركز شباب دار الكتب ومركز شباب الأهالي ومركز شباب عرب الصوالحة الشرقية، بالإضافة للخطة الإضافية لرفع كفاءة المنشآت والتي يتم تنفيذها من موازنة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وبلغ قيمتها 2 مليون جنيه لإنشاء ورفع كفاءة مركز شباب كفر مويس، ميت راضى، بتمدة وكفر رضوان.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة، أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد من الملاعب والمقرات الاداريه من اعتمادات وزاره الشباب والرياضة ضمن خطة الوزارة لتطوير المنشآت بقيمة تبلغ 17 مليون جنيه وشملت إحلال وتجديد ملعب مركز شباب ميت العطار، المنشأة الكبرى، وتطوير ورفع كفاءة منشآت نادي بنها الرياضي، بالإضافة لتنجيل تراك مركز التنميه الشبابيه بالعبور، واحلال وتجديد ملعب مركز شباب كفر رجب، دار الكتب، دملو، كفر الشرفاء القبلي، الشرقاوية بشبرا، الفاخورة، كفر تصفا، وانشاء سور بمركز شباب عزبة نجيب.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشات الشبابية والرياضية على مستوى محافظة القليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وإشراف الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبية.

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