الموارد المائية: تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية والنامية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة "التحلية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مبادرة AWARe" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض.

الدكتور سويلم يشارك فى جلسة التحلية باستخدام الطاقة الشمسية ضمن مبادرة

وفى كلمته خلال الجلسة.. استعرض الدكتور سويلم ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية فى مبادرة AWARe والتى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27، مشيرا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والتى بلغت عدد (٣٥) دولة حتى الآن، بالإضافة لمشاركة عدد من المنظمات الدولية فى إدارة عدد من مسارات المبادرة.

تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية والنامية

وأشار لأهمية هذه المبادرة فى العمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية والنامية، بالإضافة لما تحقق بالفعل من توفير التمويل اللازم لتدريب عدد (٣٠٠٠) متدربا من الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ تحت مظلة المبادرة.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة إجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، مع مراعاة إمكانية تراجع البصمة المائية للمحاصيل مستقبلا نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة، ومشيرا لأهمية الاعتماد مستقبلا على التحلية باستخدام الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS، مشيرا إلى أن مبادرة AWARe تمثل نموذجا ناجحا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS.

وأضاف سيادته أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل عنصرا حاكما من تكلفة عملية التحلية، وبالتالي فيجب الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.

وأكد الدكتور سويلم على اهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين مختلف الدول في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمى.

وقد أشار سيادته للإجراءات الجارية لإطلاق مشروع إقليمى لبحث فرض استخدام تكنولوجيات التحلية فى الزراعة ضمن مبادرة AWARe بمشاركة مصر والأردن وتونس والمغرب، حيث شارك ممثلو الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية فى الزراعة" خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.

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