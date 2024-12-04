خبير يكشف عن عيب خطير بتوربينات سد النهضة وموعد وصول حصة مصر المحتجزة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، إن الكهرباء في سد النهضة“ لا حس ولا خبر".

شراقي: الكهرباء فى سد النهضة“ لا حس ولا خبر"

وأوضح شراقي، أن توقف توربينات سد النهضة قد يعود إلى أسباب فنية فى تركيبها وضبطها، أو عدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء سواء للداخل أو للخارج فى حالة التصدير.

وأضاف، انه تم تركيب 4 توربينات ( توربين فى 22 فبراير 2022، والثانى 14 أغسطس 2022، والاثنين الآخرين فى 24 أغسطس 2024).

وتابع: أول توربينين كان عملهما متقطع يعملان أسبوعا ويتوقفان أشهر، وحاليا لا تعمل الأربعة توربينات سوى عدة أيام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهناك تخطيط فى الوقت الراهن لتركيب ثلاثة توربينات أخرى في سد النهضة خلال شهر ديسمبر الجاري من إجمالي تسعة توربينات متبقية.

نسبة التخزين في بحيرة سد النهضة

واستكمل شراقي، بأن التخزين فى بحيرة سد النهضة ثابت منذ 5 سبتمبر 2024 عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر بإجمالى تخزين 60 مليار متر مكعب، يمر حاليا حوالى 50 مليون متر مكعب يوميا من خلال بوابة واحدة من بوابات المفيض العلوية.

سد النهضة، فيتو

واختتم حديثه قائلا:عند عودة تشغيل التوربينات سوف تغلق بوابة المفيض العلوية، والايراد اليومى الحالى 50 مليون متر مكعب لن يكفى إلا لتشغيل توربين واحد فقط، وبالتالى سوف يتم استخدام جزء من المخزون الأصلي (60 مليار م3) مما يزيد من الإيراد اليومى بقدر ساعات التشغيل، وحينئذ تبدأ عودة المياه المصرية المحتجزة هذا العام وقدرها 19 مليار م3 وربما جزء من المحتجز فى السنوات السابقة.

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