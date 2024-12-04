وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية في ندوة بنقابة الصحفيين

قال الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية: إنه يتم تطبيق ممارسات زراعية حديثة مثل زراعة القمح والذرة على مصاطب زراعية، ومحصول الأرز بالتسطير والتي توفر في الماء وترفع إنتاجية الفدان

واضاف وكيل وزارة الزراعة،أنه تم تطبيق تلك التقنيات الزراعية داخل 162 حقل إرشادي كتطبيق نموذجي أمام المزارعين، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على تطبيق تلك التقنيات الزراعية الحديثة داخل أراضيهم.

جاء ذلك خلال عقد ندوة في نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بحضور رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين، رامي ياسين سكرتير عام النقابة، خالد الأمير مشرف عام النشاط، وإدارة الندوة هدي الساعاتي وكيل النقابة.

وأوضح قاسم، ان وزارة الزراعة بالتعاون مع معاهد البحوث الزراعية تطبق مشروع ترشيد المياه في الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف تقليل استهلاك الموارد المائية أثناء الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية، وبأن الإسكندرية كضمن محافظات الوجه البحري يتم تطبيق تلك الممارسات الزراعية الجديدة، وذلك باستخدام بذور زراعية مقاومة الملوحة وقصيرة العمر، لترشيد المياه وتحمل ملوحة التربة بسبب التغيرات المناخية.

وتحدث أن زمام المساحات الزراعية في محافظة الإسكندرية هو 121 ألف فدان موزعين على قطاعات الإئتمان، الاستصلاح الزراعي"الأراضي الجديدة"، الإصلاح الزراعي.

وإن ذلك الحزام الزراعي متمركز في منطقتي العامرية، وبرج العرب.

وأوضح قاسم بأن الموسم الصيفي الزراعي في محافظة الإسكندرية؛ يتم زراعة الذرة بمساحة ٢٦ألف فدان، الأرز ١٥٠٠فدان، القطن ٩٠٢ فدان، بجانب الخضروات والفاكهة.

وفي الموسم الشتوي يتم زراعة القمح ٢٠ ألف فدان، بنجر السكر، الفول، والخضروات، كما يتم حاليًا زراعة الخرشوف عالي الجودة بمساحة 4/5 ألاف فدان، وذلك بهدف التصدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.