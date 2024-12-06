رسميًا، ليونيل ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي

زين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي وقائد منتخب التانجو، مسيرته بجائزة جديدة.

وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم "2025/2024".

وسجل ميسي 20 هدفا إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة في 20 مباراة بالدوري الأمريكي.

وانتقل ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صيف العام الماضي 2023 في صفقة انتقال حر لانتهاء تعاقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتوج البرغوث مع ناديه الأمريكي بلقبين هما كأس الدوريات ودرع الجماهير، ليصبح أكثر لاعبي العالم فوزا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

ووجّه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، رسالة عاطفية إلى جمهور برشلونة الإسباني، ناديه السابق، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ125 لتأسيس النادي الكتالوني.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أمنيتي أن يعود برشلونة إلى ما كان عليه دائما".

وأضاف: "ما هي الرسالة التي تود أن ترسلها إلى جمهور برشلونة؟ أنا أفتقدهم كثيرا، وأتمنى أن نتمكن من رؤيتهم مرة أخرى قريبًا وأن يشعروا بالفخر لكونهم جزءا من أفضل نادٍ في العالم".

وأتم ليو تصريحاته قائلا: "آمل أن يظل يقاتل دائمًا للفوز بالألقاب حتى نهاية كل موسم".

وكان ميسي، أحد أبرز أساطير برشلونة، قد رحل عن النادي الكتالوني في صيف 2021 بعد قرابة 20 عاما مع البارسا متجها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه إلى إنتر ميامي.

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