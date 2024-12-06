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رياضة

ميسي: أفتقد جمهور برشلونة.. وأتمنى رؤيتهم قريبا

ميسي, فيتو
ميسي, فيتو

وجّه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، رسالة عاطفية إلى جمهور برشلونة الإسباني، ناديه السابق، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ125 لتأسيس النادي الكتالوني.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أمنيتي أن يعود برشلونة إلى ما كان عليه دائما".

وأضاف: "ما هي الرسالة التي تود أن ترسلها إلى جمهور برشلونة؟ أنا أفتقدهم كثيرا، وأتمنى أن نتمكن من رؤيتهم مرة أخرى قريبًا وأن يشعروا بالفخر لكونهم جزءا من أفضل نادٍ في العالم".

وأتم ليو تصريحاته قائلا: "آمل أن يظل يقاتل دائمًا للفوز بالألقاب حتى نهاية كل موسم".

وكان ميسي، أحد أبرز أساطير برشلونة، قد رحل عن النادي الكتالوني في صيف 2021 بعد قرابة 20 عاما مع البارسا متجها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه إلى إنتر ميامي.
 

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