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رياضة

أمنية وهتتحقق، ماذا قال محمد الشناوي عن مواجهة ميسي بكأس العالم للأندية

محمد الشناوي وميسي،
محمد الشناوي وميسي، فيتو

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يتواجد بمجموعة متوازنة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن المجموعة تضم فرقًا كبيرة.

وأوضح أن الأهلي لديه خبرة المباريات الكبيرة، خاصة أنه سبق وأن واجه بالميراس البرازيلي، وأن الفريق لديه فرصة لتقديم عروض قوية والذهاب إلى مكان مميز في البطولة، لكن الهدف الأساسي هو التركيز على تجاوز الدور الأول كمرحلة أولى بالبطولة.

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية 

وأشار إلى أن الفريق سوف يستعد جيدُا لهذه المواجهات، وأن كل فرق المجموعة قوية، ولديها عناصر مميزة، وأن اللاعبين حرصوا على متابعة القرعة معًا، وتمنوا مواجهة فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي، ولديهم رغبة في مواجهة فرق عالمية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس، بعد أن سبق للنادي مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.

وأكد الشناوي أن مشاركة الأهلي وسط هذه الكوكبة من الأندية العالمية تدعو للفخر الشديد، من جانب الجهاز الفني واللاعبين والمسؤولين والجماهير، وأن البطولة فرصة لرفع اسم الأهلي في المحافل العالمية، خصوصًا بعد النجاحات العديدة للفريق في إفريقيا.

وأكمل أن الأجواء في البطولات الكبيرة فرصة لإظهار قدرات اللاعبين، وأن هناك فترة طويلة متبقية على انطلاق البطولة، وأن النادي طموحاته كبيرة في المنافسة بشكل عام، والأهلي يضع نصب عينه العمل على إحراز البطولات والوصول إلى أفضل ما يكون.

وشدد على أن الفريق لديه مباراة هامة أمام أورلاندو، وسوف يغلق صفحة القرعة تمامًا، ويصب كامل التركيز في العمل على تخطي المنافس الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشدد على أن جمهور الأهلي يمثل الدافع الأكبر للفوز بكل المباريات، وأن كل منظومة الكرة بالنادي تعمل على إسعادهم بالبطولات والإنجازات.

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