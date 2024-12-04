الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم علي نوتنجهام بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي، علي نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم ضمن الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برناردو سيلفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 8 من اللقاء، ثم ضاعف كيفين دي بروين النتيجة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست تواجد إيرلينج هالاند في الهجوم، وخلفه جريليتش ودوكو، مع مشاركة كيفين دي بروين أساسيًا مع إيلكاي جوندوجان.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جوفسكو جفارديول، ناثان آكي.

وسط الملعب: إليكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، جيرمي دوكو، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

كما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: إيديرسون، كارسون، كايل وواكر، سافينيو، نونيز، رايت، أوريلي، لويس، مكاتي.

فيما استقر مسئولو مانشستر سيتي الإنجليزي، على السماح لـ4 لاعبين بمغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن خطة تجديد دماء الفريق.

يأتي هذا القرار ضمن تحقيق الاستفادة المادية من بيع اللاعبين، بهدف إضافة المزيد من التعاقدات للنادي الإنجليزي وتجديد دماء الفريق في المرحلة القادمة، خاصة في ظل تراجع النتائج مؤخرا حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، فإن إدارة مانشستر سيتي قد اعترفت بالخطأ حول تجديد دماء الفريق وتعزيزه بالصيف المقبل 2025، بدلًا من صيف 2024 الماضي، حيث استقرت على رحيل كل من كيفين دي بروين، كايل ووكر، بالإضافة إلى إيدرسون وجاك جريليش.

ومن المقرر أن يرحل البلجيكي كيفين دي بروين بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده، في صيف 2025.

جدير بالذكر أن عقد كل من كايل ووكر وإيدرسون سينتهي في صيف 2026، أما جاك جريليش سينتهي عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2027.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.