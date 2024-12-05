ليس محمد صلاح، إدارة ليفربول تبدأ مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق

قررت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، المضي قدما في طريقها نحو تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول في المستقبل القريب.

ليفربول يبدأ التفاوض مع إبراهيما كوناتي لتجديد عقده

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن المحادثات جارية بين مسئولي ليفربول وممثلي المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وتريد إدارة الريدز، تجديد عقد كوناتي في أقرب فرصة ممكنة، وهو ما جعلها تبدأ في محادثات مباشرة لإنجاز المهمة.

وأكد رومانو أن ليفربول واثق من حصوله على توقيع كوناتي، المتألق مؤخرا مع الريدز.

وأضاف "إدارة ليفربول والطاقم الفني سعداء بما يقدمه كوناتي مع الفريق، ولهذا يريدون استمراره ضمن مشروع طويل الأجل".

جدل بشأن تجديد عقد محمد صلاح

وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل الواسع بشأن تجاهل ليفربول، دخول مفاوضات مع المصري محمد صلاح، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأثنى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، على محمد صلاح "المميز"، بعد تألق النجم المصري أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة 14 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورد سلوت على سؤال حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قائلًا: "من الصعب أن أتنبأ بالمستقبل طويل الأمد، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنني توقعه أو التنبؤ به هو أنه في وضع جيد للغاية في هذه اللحظة".

وأضاف: "صلاح يلعب في فريق جيد للغاية يمنحه فرصًا كثيرة، وهو ما يجعله قادرًا على فعل أشياء مميزة".

وتابع: "ما يجعل صلاح أكثر تميزًا بالنسبة لي هو أنه في الساعة الأولى أو قبل أن نسجل هدف التعادل 1-1، كنت أعتقد أنه لا يلعب أفضل مبارياته، ثم يأتي بعد نصف ساعة أو 45 دقيقة، لا أعرف كم من الوقت مر ليقدم تمريرة حاسمة، ويسجل هدفين، ويصوب كرة تصطدم بالعارضة، ويظل تهديدًا مستمرًا، وهذا شيء لا يستطيع العديد من اللاعبين فعله إذا لعبوا الساعة الأولى كما فعل هو".

واختتم: "هذا أيضًا ما يجعله مميزًا، إذا نظرت فقط للأهداف، فإن تسديداته دقيقة جدًّا، لاعب مميز، وهذا ما نعرفه جميعًا".

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