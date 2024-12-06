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رياضة

بعثة الزمالك تصل نيجيريا استعدادا لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعثة الزمالك تصل إلى نيجيريا

واستغرقت الرحلة من مطار القاهرة إلى أبوجا 5 ساعات، وبعدها مكثت البعثة لمدة ساعة ونصف للتزود بالوقود وإنهاء إجراءات الدخول إلى نيجيريا، ومن ثم تم استكمال الرحلة إلى مطار فيكتور عطا بمدينة أويو لمدة تقترب من 70 دقيقة.

وكان في استقبال بعثة الزمالك السفير محمد فؤاد سفير مصر في نيجيريا، وحسين شكري القنصل المصري، وقام مسؤولو السفارة بإنهاء إجراءات دخول البعثة وتسهيل كافة العقبات.

كما كان في استقبال البعثة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وتابع مع مسؤولي السفارة كافة الإجراءات الخاصة بالدخول إلى نيجيريا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 
الزمالك 

فوز الزمالك على غزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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