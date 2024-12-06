الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوميز يفاضل بين هذا الثنائي لتعويض غياب ناصر منسي عن مباراة إنيمبا

جوميز
جوميز

يفاضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بين الثنائي حسام أشرف والفلسطيني عمر فرج لتعويض غياب ناصر منسي عن مباراة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية. 

ويغيب ناصر منسي عن مباراة الزمالك إنيمبا النيجيري بسبب الإيقاف بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب احتفاله أمام جمهور الاهلي في مباراة السوبر الإفريقي. 

وعلمت فيتو أن تدريبي اليوم والغد في نيجيريا سيحسمان هوية المهاجم الذي سيعوض ناصر منسي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 
الزمالك 

 

فوز الزمالك على غزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وإنيمبا الكونفدرالية مباراة الزمالك وأنيمبا

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

بعثة الزمالك تتوجه إلى نيجيريا اليوم استعدادا لمواجهة أنيمبا

بورنموث يفوز على توتنهام بهدف نظيف ويتجاوزه في ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام 1-0 في الشوط الأول

بعثة الزمالك تتوجه غدا إلى نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا

الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

لاعبو الزمالك يطلبون مستحقاتهم المتأخرة قبل مباراة إنيمبا

الأكثر قراءة

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

بعد تجاوزها 100 ألف دولار.. أكبر 5 مالكين لعملات البيتكوين في العالم (إنفوجراف)

السيسي: أتطلع أن تسفر زيارة الدنمارك عن تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات

4217 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تجاوزها 100 ألف دولار.. أكبر 5 مالكين لعملات البيتكوين في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية