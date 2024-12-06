تاريخ مواجهات ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يسعى لاستعادة الانتصارات بالبريميرليج.. ورقم قياسي ينتظر محمد صلاح

الدوري الإنجليزي، يتطلع ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات، حينما يلتقي مضيفه إيفرتون، غدا السبت، في ديربي الميرسيسايد في افتتاح الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول مباراة إيفرتون بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد 3-3 في الجولة الماضية.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 35 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي وآرسنال.

فيما يخوض إيفرتون صاحب المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة، المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الكبير 4-0 على ضيفه وولفرهامبتون.

وعاد إيفرتون بقيادة مدربه شين ديتش، إلى طريق الفوز، الذي غاب عنه في الجولات الخمس الماضية بالبطولة.

ويسعى إيفرتون، لتحقيق الفوز، متسلحا بأن المباراة على ملعبه وأمام جماهيره، التي تحلم بتحقيق الفوز الثاني على التوالي على ليفربول في الديربي.

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد

وبدأت لقاءات الفريقين ليفربول ضد إيفرتون في 13 أكتوبر 1894، لتتوالى بعد ذلك مواجهاتهما، حيث تحمل المباراة المقبلة الرقم 245 في مختلف المسابقات.

ويمتلك ليفربول، الأفضلية في المباريات السابقة، عقب تحقيقه 99 انتصارا على منافسه، الذي فاز في 68 لقاءً، بينما فرض التعادل نفسه على 77 مواجهة، وأحرز لاعبو ليفربول 343 هدفا، مقابل 269 هدفا لإيفرتون.

كما تعتبر هذه هي المباراة 65 بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، حيث شهدت المواجهات السابقة بالبطولة أيضا تفوق ليفربول، الذي حقق 28 فوزا، مقابل 11 انتصارا لإيفرتون، بينما خيم التعادل على 25 لقاءً، وأحرز لاعبو ليفربول 89 هدفا مقابل 55 هدفا لإيفرتون.

وعلى صعيد متصل، يطمح النجم المصري محمد صلاح لمواصلة توهجه مع ليفربول وممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، بعدما سبق له التسجيل في شباك تشيلسي وآرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل.

وعادل محمد صلاح، أفضل سلسلة تسجيل له في لقاءات متتالية بالبطولة، والتي سبق أن قام بها في أغسطس وأكتوبر 2021.

ويتربع محمد صلاح على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وتمكن صلاح من معادلة أفضل انطلاقة في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعد مساهمته بـ 21 هدفا للفريق في مبارياته 14 الأولى هذا الموسم، ليكرر ما قام به في موسم 2021-2022، الذي ساهم فيه بنفس العدد من الأهداف بعدما أحرز 13 هدفا وصنع 8.

الثأر من خسارة الموسم الماضي

كما يرغب صلاح في قيادة ليفربول للثأر من خسارته 0-2 أمام إيفرتون في آخر مباراة أقيمت بينهما بالبطولة في أبريل الماضي، على ملعب جوديسون بارك، وهي الهزيمة التي ساهمت في تقليص حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب آنذاك.

عدد أهداف محمد صلاح أمام إيفرتون

وسبق لصلاح، أن واجه إيفرتون في 11 مباراة، حيث تمكن من تسجيل 7 أهداف في شباكه بالإضافة لتقديمه تمريرة حاسمة واحدة، علما بأنه حقق 5 انتصارات على الفريق الأزرق مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

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