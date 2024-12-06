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رياضة

ليفربول يبحث عن العودة لسكة الانتصارات من بوابة ديربي المرسيسايد

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

 يتطلع ليفربول لاستعادة نغمة الفوز، عندما يواجه مضيفه إيفرتون، غدا السبت، في ديربي الميرسيسايد في افتتاح الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ديربي المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون

 ويبحث الريدز عن تحقيق الفوز عقب تعثره أمام نيوكاسل في المرحلة الماضية بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 35 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي وآرسنال.

ويدرك أرني سلوت مدرب ليفربول، أن إهدار المزيد من النقاط أمام إيفرتون، سيعني منح الأمل لمنافسي الريدز من أجل الدخول في سباق المنافسة على القمة مجددا، وهو ما يدفعه لضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب جوديسون بارك.

 

جدول مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 2024-2025

السبت

إيفرتون × ليفربول - 14:30 بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا × ساوثامبتون - 17:00 بتوقيت القاهرة.

برينتفورد × نيوكاسل - 17:00 بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 17:00 بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست - 19:30 بتوقيت القاهرة.

الأحد

 

فولهام × أرسنال - 16:00 بتوقيت القاهرة.

إيبسويتش تاون × بورنموث - 16:00 بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي × برايتون - 16:00 بتوقيت القاهرة.

توتنهام × تشيلسي - 18:30 بتوقيت القاهرة.

الإثنين

وست هام ضد ولفرهامبتون - 22:00 بتوقيت القاهرة.

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