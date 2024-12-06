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رياضة

ليفربول بدون 7 لاعبين أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد (تقرير)

سلوت، فيتو
سلوت، فيتو

أكدت تقارير صحفية أن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر متوسط ميدان ليفربول، سيغيب عن مباراة فريقه أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن ليفربول سيفتقد ماك أليستر أمام إيفرتون بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في المباراة الماضية أمام نيوكاسل.

بذلك انضم ماك أليستر إلى قائمة الغائبين عن ليفربول أمام إيفرتون، والبالغ عددهم 7 لاعبين حتى الآن.

وسيدخل ليفربول مباراة إيفرتون منقوصًا من 7 لاعبين وهم ماك أليستر، أليسون بيكر، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي، فيديريكو كييزا، ديوجو جوتا إضافة إلى كوستاس تسيمكاس.

ويقترب أليسون من العودة إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في بداية شهر أكتوبر خارج ملعبه أمام كريستال بالاس، كما أكد المدرب الهولندي أرني سلوت أن البرازيلي سيعود كخيار أول عندما يكون لائقًا على الرغم من الأداء الرائع لكاومين كيليهر، لكنه اعترف أيضًا بأن الأيرلندي يضمن حاليًا أن الريدز ليس لديهم حاجة للتسرع في عودة أليسون حتى يكون جاهزًا بنسبة 100٪.

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون خارج ملعبه، في ديربي الميرسيسايد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتأتي مباراة إيفرتون بعد تعثر الفريق بالتعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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