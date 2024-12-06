إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

يلتقي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع إيفرتون في ديربي المرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح

يطمح محمد صلاح لمواصلة توهجه مع ليفربول وممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، ليحقق إنجاز جديد، بعدما سبق له التسجيل في شباك تشيلسي وآرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل.

وعادل الفرعون المصري، أفضل سلسلة تسجيل له في لقاءات متتالية بالبطولة، والتي سبق أن قام بها في أغسطس وأكتوبر أول 2021.

ويتربع محمد صلاح على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وتمكن صلاح من معادلة أفضل انطلاقة في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعد مساهمته بـ 21 هدفا للفريق في مبارياته 14 الأولى هذا الموسم، ليكرر ما قام به في موسم 2021-2022، الذي ساهم فيه بنفس العدد من الأهداف بعدما أحرز 13 هدفا وصنع 8.

كما يرغب صلاح في قيادة ليفربول للثأر من خسارته 0-2 أمام إيفرتون في آخر مباراة أقيمت بينهما بالبطولة في أبريل الماضي، على ملعب جوديسون بارك، وهي الهزيمة التي ساهمت في تقليص حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب آنذاك.

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