نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء، حفل في قصر ثقافة العريش، بمناسبة عيد الطفولة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وحدة حماية الطفل بشمال سيناء تحتفل بعيد الطفولة

وقالت مني أبو بكر، رئيس الوحدة، إن الحفل تضامني مع أطفال غزة تحت مسمي" من حقي أعيش في سلام"، وذلك بالتنسيق مع حنان المداح مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، أشرف المشرحاني مدير ثقافة شمال سيناء وبحضور حمزة رضوان وكيل أول وزارة الترببة والتعليم، مني أبو المعاطي مدير ادارة العريش التعليمية ورئيس المنطقة الأزهرية ومنطقة الوعظ وأوقاف شمال سيناء، وممثل عن الشباب والرياضة والصحة ومركز الإعلام وبعض مديري المدارس وممثل مركز إعلام العريش ورئيس مجلس إدارة جمعية مجد الخير ووأعضاء وحدات حماية الطفل.

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وأضافت أن الاحتفال تضمن فقرات فنية للفنان رفعت الشوربجي وفريق المواهب وعروض مسرح العرائس لقصر ثقافة العريش، وعدد من الفقرات الفنية الأخرى منها أنشودة للطالب أحمد عمر، استعراض فنى بعنوان " الطفولة "، فقرة شعرية للطالبة أمل حسين، وفقرة " أنا دمى فلسطيني" للطالب عمر مراد، من عزف الفنان رفعت الشوربجي، وفقرة فنية استعراضية بعنوان " يا محتلة ".



وأشارت الى ان احتفال عيد الطفولة هذا العام مختلف حيث تم من خلاله التضامن مع أطفال غزة لمشاركتهم ألامهم وأحزانهم وتوضيح مدي صمود وقوة أطفال غزة لما يواجهونه خلال العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.



ولفتت أنه تضمنت فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة في شمال سيناء تفاعلًا مؤثرًا مع واقع أطفال غزة، حيث لم يكن الهدف فقط التعبير عن الدعم والتضامن، بل أيضًا تسليط الضوء على قوة وصمود الأطفال في مواجهة العدوان الإسرائيلي، فهذه البادرة الثقافية أتاحت للطلاب فرصة التعبير والمشاركة من خلال فقرات فنية مختلفة، مما أضفى روحًا إيجابية من التضامن والدعم المجتمعي لأطفال غزة، وكانت خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي والتضامن الثقافي في المنطقة.



وأشاد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدور البطولي لأطفالنا في فلسطين وصبرهم وتحملهم ومعاناتهم في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة.