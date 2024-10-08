الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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وحدة حماية الطفل في الأقصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر (صور)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

 أعلنت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، عن تنفيذ عدة فعاليات للأطفال بقصر ثقافة حاجر العديسات قبلي بالتنسيق مع علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

 

انتصارات أكتوبر 

 وأضافت أنه تم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمشاركة 120 طفلا وطفلة، مضيفة أن وحدات الحماية تحرص على مشاركة الأطفال في كافة الفعاليات التي تخصهم، وأن هذا اليوم كان لإسعاد الأطفال وإدخال البهجة على نفوسهم، من خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية ونبذة عن انتصارات الجيش المصري وفرحة المصريين بانتصارات حرب أكتوبر.

ومن جانبها أوضح سالم أحمد مدير قصر ثقافة حاجر العديسات قبلي أنه تخلل الاحتفال بنصر أكتوبر عدة فعاليات ترفيهية وتوعوية وفقرات فنية، وعروض مسرحية، ومسرح العرائس، والرسم والتلوين.

وأضاف أحمد عبد اللطيف الشناوي مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالطود أن وحدة الحماية بالطود تنفذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الأمهات بأهمية التربية الإيجابية وأفضل الطرق والوسائل البديلة عن العنف في تربية الأبناء، وكيفية حمايتهم على الإنترنت وقواعد تواجد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات المقدمة من خط نجدة الطفل 16000.

 

 

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