وحدة حماية الطفل بالأقصر تنظم ندوة حول أضرار الزواج المبكر

قالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر إن الوحدة الفرعية بمركز ومدينة البياضية نظمت ندوة بقرية الروافعة الغربية حول اضرار الزواج المبكر .



وتناولت الندوة تعريف الطلاب بوحدة حماية الطفل ومهامها ومقرها وكيفية تقديم البلاغ عن طريق خط نجدة الطفل١٦٠٠، وتلاها عرض لمخاطر الزواج المبكر من الناحية الصحية، كما تحدث فضيلة الشيخ مصطفي كامل واعظ بمنطقة الأقصر الازهرية عن اضرار الزواج المبكر من الناحية الدينية.

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وفى ذات المركز نظمت الوحدة الفرعية بمركز شباب الحبيل ندوة حول التنمر وآثاره الضارة علي الفرد والمجتمع، وأنه نتاج ضعف الوازع الديني والاخفاق في التربية علي الخلق القويم، وانه دائما ما يلجأ ضحايا التنمر الي السلوك العدواني،

حضر الندوتين تهاني عبدالصبور مدير الوحدة الفرعية بمركز ومدينة البياضية.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وتعليمات الدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

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