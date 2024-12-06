قبل مواجهة الأهلي، مالك إنتر ميامي يؤكد رغبة النادي في التعاقد مع نيمار

أكد خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه يتطلع للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح الهلال السعودي، إذا سنحت فرصة لذلك.

وقال ماس في تصريحات لموقع “GIVEMEPSORT”: ”التعاقد مع نيمار؟ مفتاح ذلك إذا أصبح متاحًا.. هو لاعب في الهلال الآن، لا يمكنه اللعب معنا”.

وأضاف:” لقد قلت دائمًا أننا نطمح لجلب لاعبين كبار إلى فريقنا. لدينا العديد من القيود والحدود في التشكيلة، لكن لدينا ميزانية غير محدودة”.

وتابع:”نحن طموحون. إذا كانت هناك فرصة لجلب لاعب من عيار نيمار، فلن نتردد.. لا يعتمد الأمر فقط عليّ. يعتمد على اللاعب والدوري. ولكن نعم، نطمح لبناء تشكيلة رائعة هنا”.

ويرتبط نيمار بعقد مع نادي الهلال السعودي، ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يستطع حتى الآن إثبات نفسه رفقة “الزعيم” نظرًا لكثرة الإصابات.

وربطت تقارير صحفية، نيمار بالانضمام إلى إنتر ميامي، من أجل إعادة تشكيل الثلاثية التاريخية “MSN” رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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