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رياضة

نيمار يقترب من العودة إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة هذا النادي

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

بات الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق الهلال السعودي، على أعتاب العودة إلى صفوف سانتوس فريقه الأم، خلال الموسم الحالي.

نيمار يقترب من العودة إلى سانتوس 

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن عودة نيمار إلى سانتوس، باتت أقرب من أي وقت مضى، بعد توصل الفريق البرازيلي لاتفاق مع لاعبه السابق.

وأشارت إلى أن نيمار يرتبط بعقد مع الهلال حتى 2025، لكنه سيغادر الفريق السعودي اعتبارًا من يناير المقبل.

وأوضحت أن عودة نيمار بمثابة رسالة قوية من سانتوس إلى بقية الأندية، عقب صعود الفريق مجددًا إلى الدوري البرازيلي الممتاز.

وذكرت أن العمل مستمر لفسخ عقد نيمار مع الهلال، ثم الإعلان عن صفقة عودته إلى صفوف سانتوس.

ولم يستفد الهلال من صفقة نيمار، بسبب كثرة إصابات اللاعب، حيث ابتعد لعام كامل بسبب قطع في الرباط الصليبي، وبعد عودته تعرض لإصابة عضلية ستبعده حتى يناير المقبل.

موقف نيمار من كأس العالم للأندية 

بينما كشفت تقارير صحفية برازيلية أخرى، عن تطورات جديدة بشأن موقف نادي الهلال السعودي، من مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد تعرضه للإصابة مرة أخرى.

وقالت شبكة "TNT" البرازيلية، إن إدارة الهلال ترغب في الإبقاء على نيمار، ومشاركته مع الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في يونيو المقبل.

وكان الهلال قد أعلن، في بيان رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لفترة بين 4 إلى 6 أسابيع.

وفي وقت سابق أوضحت داي كريسبو، إحدى أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار، إن اللاعب مستمر مع الهلال حتى نهاية عقده، وأن ما يتردد بشأن رحيله عن الزعيم في يناير المقبل غير صحيح.

 

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