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ثقافة وفنون

إصدارات هيئة الكتاب تنافس على جائزة الشيخ زايد

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب، فيتو

 تنافس إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، على جائزة الشيخ زايد للكتاب، في دورتها التاسعة عشر لعام 2024-2025، حيث وصل إصداران من إصدارات الهيئة إلى القائمة الطويلة للجائزة،  وبالتحديد في فرع “تحقيق المخطوطات”. 

 

إصدارات هيئة الكتاب 

 وجاء الكتاب الأول  بعنوان “الجماهر في معرفة الجواهر” للدكتور طارق نازل من مصر، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 2022.

الكتاب غني بالمعلومات عن الأحجار الكريمة، يصف فيه الكاتب الأحجار الكريمة بكل دقة وتفصيل من حيث الصفات والعيوب وأماكن وجودها، ومنافعها، وكيفية إصلاحها، وجداول أسعارها في البلدان والأزمان، وما اشتهر من قطعها النفيسة. 

كما كتب فيها عن الفلزات وبالتحديد: الزئبق والذهب ومعادنه والفضة والنحاس والحديد والإسرب وغيرها.

ويوضح الكتاب مدى التقدم الذي أحرزه العلماء المسلمون في مجالات الجيولوجيا، المعادن، والكيمياء، كما يُبرز النهج العلمي الذي اتبعه البيروني في تصنيف الجواهر وتوثيق خصائصها، ما يجعله من أوائل الكتب التي تناولت هذا الموضوع بشكل منهجي وعلمي.

أما الكتاب الثاني الذي ينافس على الجائزة في نفس الفرع هو “مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربي” لناجي فوزي، الصادر أيضا  عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 2023. 

في الكتاب يربط الناقد الدكتور ناجي فوزي بين اللغة والسينما وقيمة المصطلح لفهم السينما واللغة معا، ويهدف إلى معالجة إشكاليات المصطلحات السينمائية باللغة العربية، وتقديم إطار نظري ومنهجي لتطوير هذا الحقل العلمي، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالسينما.

ومنافسة إصدارات هيئة الكتاب على جائزة الشيخ زايد، يؤكد استعادة دور الهيئة باعتبارها الناشر الأكبر في مصر، من خلال تطوير مشروع النشر، والارتقاء بجودة الكتاب على مستوى الأغلفة والإخراج والتصميم، بهدف إصدار مؤلفات وأعمال إبداعية وفكرية تضيف إلى القارئ المصري والعربي. 

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