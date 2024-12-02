مشاركات دولية وفعاليات ثقافية وإصدارات جديدة لهيئة الكتاب في نوفمبر 2024

تُسهم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في خلق حالة ثقافية مستدامة تلبي احتياجات الجمهور المتنوعة، وتحرص على تعزيز الثقافة ونشر المعرفة بمختلف أشكالها.

مشاركات هيئة الكتاب في شهر نوفمبر

وتنفيذًا لهذا شاركت الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي 2024، في العديد من الأحداث الثقافية المصرية، والعربية، فضلًا عن إصداراها مجموعة من المؤلفات المختلفة في كافة فروع المعرفة.

4 معارض دولية

فعلى مستوى الفعاليات الدولية، شاركت الهيئة في 4 معارض دولية، وهم: معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 43، وتفقد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جناح الهيئة، مثنيا على الجناح المصري، ومشيدًا بتنوع الإصدارات في الجناح التي تعكس ثراء الثقافة المصرية وتراثها العريق، كما شاركت الهيئة في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ47، بمجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة.

وشهد الجناح إقبالا كبيرًا من زوار المعرض، وأيضًا شاركت الهيئة في معرض الجزائر للكتاب لعام 2024، بإصداراتها الفكرية والأدبية، ومعرض أسبوع الطفل الثقافي بالمملكة العربية السعودية.

3 معارض محلية

وعلى مستوى الفعاليات المحلية، نظمت الهيئة خلال نوفمبر 3 معارض، وهم: معرض جامعة الأزهر بنين، ومعرض الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، ومعرض جامعة الأزهر بنات، وقدمت الهيئة خلال المعارض الثلاث، مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة.

إصدارات هيئة الكتاب في نوفمبر

و على مستوى الإصدارات، أصدرت الهيئة خلال نوفمبر مجموعة كبيرة من العناوين في كافة فروع المعرفة، من بينها: "التجريب في مسرح الطفل والشباب المعاصر"، للدكتور محمد عبد المعطي، و"تاريخ تطور الادب النسائي الياباني الحديث والمعاصر"، للدكتور كرم خليل سالم، وكتاب "بلاغة الحواس في الشعر المعاصر مفاهيم البلاغة الجديدة بين النظرية والتطبيق"، للدكتور محمد زيدان، وكتاب "كلمات الوطن"، للكاتب أشرف أبو الريش، و"شذرات من الكوميدا الرومانية"، للدكتور حاتم ربيع حسن، و"كل النهايات حزينة" للكاتب عزمي عبد الوهاب، و"السرد الحاوي قراءات في الرواية والقصة المصرية"، للكاتب فرج مجاهد عبد الوهاب، ومجلة المسرح عدد 44، ومجلة فنون عدد 72، ومجلة أدب ونقد عدد 436، ومجلة إبداع 54، و"أحب رائحة الليمون"، للكاتبة سهام ذهني، و"الكونجو الديمقراطية.. لعنة الموارد وإرث الاستعمار"، للكاتبة ايمان عبد العظيم وغيرها.

فعاليات المركز الدولي للكتاب

أقامت الهيئة مجموعة من الندوات الثقافية، بالمركز الدولي للكتاب، من بينها ندوة مناقشة كتاب "فاطمة اليوسف.. رائدة الصحافة المصرية" للكاتبة ميرفت البربري، وبمشاركة الكاتب حسين بكرة، والكاتب عبد السلام فاروق، كما تم مناقشة كتاب مسرحي بعنوان "قضية حميدة" للكاتب طارق الحريري، بمشاركة الكاتب أحمد خميس الحكيم، والكاتبة رشا عبد المنعم، والكاتب فادي نشأت، أيضًا تم مناقشة كتاب "ظلال السرد.. مرآة للذات ونافذة على الآخر" للكاتب على عطا، وبمشاركة الكاتب عيد عبد الحليم، والكاتب الدكتور محمد السيد، والدكتور رضا عطية.

تجهيز مكتبة "اقرأ نون السحار" بمحور شينزو أبي

شاركت الهيئة في افتتاح مكتبة "اقرأ نون السحار" بمدينة نصر، التي تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل توجيهات القيادة السياسية الرامية لتعزيز البنية الثقافية والتعليمية في مصر، وذلك ضمن رؤية الدولة لتأصيل الثقافة وتنمية المجتمع بما يخدم أهداف الوطن التنموية.

وتم تجهيز المكتبة على أعلى مستوى فني، بالتعاون مع مؤسسة "مكسيم الخيرية" التابعة لمجموعة مكسيم الاستثمارية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ومكتبة مصر العامة، وأمدت الهيئة المكتبة بالإصدارات والسلاسل المعرفية المتعددة.

وتقع المكتبة على محور شينزو أبي، بمدينة نصر، وتبلغ مساحتها الكلية 625 مترًا مربعًا، منها 105 مترًا مربعًا مخصصة للقراءة للكبار، و16 مترًا مربعًا مخصصة للأطفال، كما تضم المكتبة مساحة خارجية تصل إلى 300 متر مربع، وتخصص كحديقة مفتوحة، وتحتوي على 6000 كتاب، كما أعلنت الهيئة الكتاب، عن مسابقة "نيلنا نحميه ونحافظ عليه" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

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