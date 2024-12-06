الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رفع 630 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بالدقهلية

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات نظافة مكبرة تمكنت من رفع 630 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية. 

حملات نظافة مكبرة تمكنت من رفع 630 طن مخلفات

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، أعمال النظافة وأداء الأحياء والمدن بالمنطقة المركزية والتي تجري تحت إشراف الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.

مخلفات هدم وأتربة وناتج تقليم أشجار

وأوضح أنه تم رفع 630 طن مخلفات بلدية مخلفات ومخلفات هدم وأتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية (حي شرق وغرب ومدينتي المنصورة وطلخا).

أعمال النظافة اليومية لتحسين البيئة

وأكد "مرزوق" أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لـ تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، مشيرا إلى أن حملات النظافة تجري في مختلف الأماكن التي تحتاج إلى دعم بالمعدات إلى جانب أعمال النظافة اليومية المعتادة.

كنس الشوارع وجمع ونقل المخلفات بـ 3 شركات

وشملت الحملة تشغيل 3 شركات متخصصة فى أعمال كنس الشوارع وجمع ونقل المخلفات، كما يجري تقليم الأشجار بالحدائق المفتوحة شجرة الدر وعروس النيل وترميم وغسيل الأرصفة ورفع كفاءة النظافة العامة بشوارع الجيش وقناة السويس وسعد زغلول والجمهورية والمشاية وعبد السلام عارف، والمدير والإمام محمد عبده والدراسات وترعة المنصورية والترعة وأحمد ماهر والعبور والمجزر وسندوب ورفع الأتربة من كوبري المرور.

ومن جهته، أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة لـ المخلفات الصلبة أن أعمال النظافة اليومية بالمنطقة المركزية تجري بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير المركبات والصيانة بالمحافظة ورؤساء حي شرق وحي غرب المنصورة ومدينتي المنصورة وطلخا، وباشراف فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

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