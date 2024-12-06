"البحوث الفلكية" يكشف موعد ظهور قمر الكريسماس

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرًا كامل الاستدارة في 15 ديسمبر، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.



تادرس: القمر يبدو بدرًا بمدة 3 أيام

وأضاف تادرس، أن نسبة لمعانه 100% وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر.

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد وقمر الليالي الطويلة وقمر عيد الميلاد (الكريسماس)، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

ويكون كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) في حالة تقابل مع الشمس 7 ديسمبر، أي عندما تغرب الشمس في جهة الغرب يشرق المشتري من جهة الشرق، ويظل مرئيا في السماء طوال الليل، ويغرب عندما تلوح الشمس بالشروق صباح اليوم التالي وهو أفضل وقت لرؤية كوكب المشتري بالعين المجردة خلال العام، كما يمكن استخدام النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة لرصد وتصوير أقمار المشتري الكبرى المشهورة..

القمر يقترن بكوكب زحل

ويتراءى القمر في 8 ديسمبر في وسط السماء مقترنًا مع كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) بعد غروب الشمس مباشرة، حيث نراهما متجاورين حتى بداية غروب المشهد في الـ 10:30 مساء تقريبًا.

كما يتراءى القمر في 8 ديسمبر في طور التربيع الأول، حيث يتراءى نصف قرص القمر فقط مضيئًا في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علمًا بأن الجزء المضئ من القمر يشير دائمًا إلى اتجاه الشمس (اتجاه الغرب) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبًا.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الإنقلاب الشتوي يحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا.

تادرس: ذروة الشتاء أقصى ميل لمحور دوران الأرض

وقال تادرس إن هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيًّا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًّا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن ذروة فصل الشتاء لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة، لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيًّا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار.

وأوضح تادرس أن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علمًا بأن الأرض تكون أقرب نسبيًّا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف وبناء عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيًّا هو أقصر نهار في السنة، إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا.

كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

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