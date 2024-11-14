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القومي للبحوث الفلكية: القمر في أقرب نقطة للأرض اليوم، وهذا تأثيره على المد والجزر

القمر، فيتو
القمر، فيتو

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن اليوم الخميس 14 نوفمبر يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 360,100 كم.

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كما قال تادرس إن منطقة الحضيض متغيرة من شهر لآخر ولا يكون القمر سوبر إلا إذا كانت مسافته من الأرض أقل من 360,000 كم ، مشيرا إلى أن ظاهرة المد والجزر تزيد أثناء وجود القمر في الحضيض، ويشرق القمر يوم 20 أكتوبر في الـ 9:30 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس ويشتهر بالكوكب الأحمر أو كوكب الحرب)، وفي نفس الوقت نراه مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ولكن لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير. 

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