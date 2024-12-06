ليفربول يغرد منفردا، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ 14 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

1- ليفربول 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- آرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينغهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام يونايتد 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقطة

16- ليستر سيتي 13 نقطة

17- كريستال بالاس 12 نقطة

18- إبسويتش تاون 9 نقطة

19- وولفرهامبتون 9 نقطة

20- ساوثهامتون 5 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



نتائج الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون 0-1 كريستال بالاس

ليستر سيتي 3-1 وست هام يونايتد

ساوثهامبتون 1-5 تشيلسي

مانشستر سيتي 3-0 نوتنجهام

نيوكاسل 3-3 ليفربول

إيفرتون 4-0 وولفرهامبتون

أرسنال 2-0 مانشستر يونايتد

أستون فيلا 3-1 برينتفورد

فولهام 3-1 برايتون

بورنموث 1-0 توتنهام



محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

يُنافس النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين، لحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدفه في شباك فريق برايتون.

وجاء هدف محمد صلاح في شباك فريق برايتون من تسديدة رائعة جاءت على يمين حارس فريق برايتون، ليقود الريدز للفوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

3 مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل خلال نوفمبر بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن المرشحين لجائزة مدرب شهر نوفمبر في البريميرليج.

وانحصرت الاختيارات على الثلاثي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول وجاري أونيل مدرب وولفرهامبتون وهارزلير مدرب برايتون.

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