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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يكرم المهندس مصطفى السيد لحصوله على البرونزية بمجال الطاقة

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

كرم  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس مصطفى السيد بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية كثالث أفضل اختراع على مستوى العالم في مجال الطاقة، وذلك خلال المعرض الدولي للاختراعات الذي أقيم في كوريا الجنوبية في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر ٢٠٢٤، عن اختراعه "وحدة توليد الطاقة المتكاملة (الكهرومغناطيسية والحركية والكهربائية)"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تطوير حلول مبتكرة تسهم في تقدم التكنولوجيا الحديثة

أعرب الوزير عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المتميزة للمبدعين المصريين في مجال البحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن فوز المهندس مصطفى السيد بهذه الجائزة يعد تتويجًا لإبداعاته وجهوده المتواصلة في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تقدم التكنولوجيا الحديثة، ورفع مكانة مصر في مجال الطاقة عالميًّا، مؤكدًا أن حرص الوزارة على تكريم المبدعين والمبتكرين يأتي تجسيدًا لدعم ورعاية الدولة المصرية لأبنائها المتميزين، الذين استطاعوا رفع راية مصر بكل فخر واعتزاز في المحافل الدولية.

وخلال فعاليات التكريم، تم مناقشة آليات تقديم الدعم من وزارة التعليم العالي للمشروع وتنفيذه على أرض الواقع، بما يسهم في خدمة مصر ودعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة. 

وحدة لتوليد الطاقة الحركية والكهربائية بالاعتماد على الطاقة الضوئية

جدير بالذكر أن فكرة المشروع تتمثل في وحدة لتوليد الطاقة الحركية والكهربائية بالاعتماد على الطاقة الضوئية، حيث يمكن استخدامها كوحدة لتوليد الكهرباء، ويعد المشروع من الحلول المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة، ويمكن تطبيقه في المناطق النائية التي يصعب توصيل الكهرباء إليها بشكل مباشر، والمشروع مسجل بطلب براءة اختراع برقم EG/P/2023/697، كما أنه مسجل دوليًا بنظام PCT تحت رقم WO2024/2309008AT. 

المعرض الدولي للاختراعات

ويُذكر أيضًا أن المعرض الدولي للاختراعات هو معرض عالمي يُعرض فيه أحدث الابتكارات والاختراعات في مجالات الطاقة، بما في ذلك تقنيات الطاقة الجديدة والتحولات في هذا المجال، بالإضافة إلى جوانب السلامة، كما أنه معتمد رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA)

شهد فعاليات التكريم كل من حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، وولاء شتا المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار«STDF»، وجينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة،  ود.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ "ISF".

 

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