الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يشهد افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية

د. عاشور يشهد افتتاح
د. عاشور يشهد افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية، فيتو

 شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية، بحضور غيورغى يفغينيفيتش بوريسينكو، السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية.

 

وزير التعليم العالى يشهد افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية ويثمن دعم روسيا لحق الشعب الفلسطينى

 وبافيل أناتوليفيتش شيفتسوف، نائب رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي، وبلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، والدكتور وائل الشيخ نائب وزير الصحة بدولة فلسطين، ويوسف زينال عضو البرلمان البحريني ورئيس اتحاد خريجي الجامعات السوفيتية والروسية بمملكة البحرين.

 

في مستهل كلمته، أشار الدكتور عاشور إلى اعتزازه بسنوات دراسته في موسكو خلال مرحلة الدكتوراه، ودورها في تشكيل جزء كبير من خبراته العلمية والمهنية، والتي كان لها بصمتها على عمله بالعديد من المشروعات القومية، لافتًا لحرصه خلال فترة توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم العلاقات الأكاديمية والبحثية بين مصر وروسيا من خلال توقيع اتفاقيات التعاون ومنها؛ إنشاء فرعين لجامعة كازان وجامعة سان بطرسبرج.

 

انضمام مصر لشبكة جامعات البريكس

 وقدم الوزير التهنئة لروسيا لتوليها رئاسة مجموعة البريكس، مؤكدًا أن مصر تفخر بالإنجاز الذي حققته بعضويتها الرسمية في البريكس اعتبارًا من بداية عام 2024، وكذلك انضمامها لشبكة جامعات البريكس، منوهًا بالعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعات مصر ونظيراتها من الدول الأعضاء بالمجموعة استثمارًا لهذه الاتفاقية.

كما لفت الوزير إلى عدد من المشاركات المصرية المتميزة في الفعاليات والمنتديات التي نظمتها دول البريكس منها؛ المشاركة في منتدى التعليم الرقمي وتصنيف الجامعات بين الدول الأعضاء، والمشاركة في يوم الجغرافيا لدول البريكس، ومنتدى الفلك والفضاء الخارجي، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لوزارة التعليم العالي في منتدى صغار الباحثين ومنتدى الابتكار لدول المجموعة.

وأضاف الدكتور عاشور أن انضمام مصر للبريكس ولشبكة الجامعات بها يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التبادل العلمي والثقافي مع الدول الأعضاء، ويساهم في تطوير التعليم العالي بما يتماشى مع تطلعات مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي لدينا، وتعزيز الشراكة المثمرة بما يخدم مصالح بلادنا وتطلعاتها.

 

منظومة التعليم العالي المصرية

 وألقى الدكتور عاشور الضوء على منظومة التعليم العالي المصرية، بما تضمه من 116 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وفروع للجامعات الأجنبية من بينها فرعين لجامعتين روسيتين، وتضم هذه المنظومة الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وثمن الوزير علاقات الصداقة القوية بين مصر وروسيا مشيرًا لأن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تدخل تعليم اللغة الروسية ضمن كلياتها، وقد وصل عدد الكليات التي تدرس اللغة الروسية للطلاب المصريين إلى 12 كلية، مثمنًا فى الجانب الآخر المنح الدراسية التي قدمها الجانب الروسي للطلاب المصريين في مختلف المراحل الأكاديمية، ووصلت هذا العام إلى 318 منحة، كما يصل عدد الطلاب المصريين في الجامعات الروسية اليوم إلى 15 ألف طالب، موزعين في العديد من التخصصات الطبية والهندسية والنظرية التي تخدم خطط التنمية المستدامة في مصر، الأمر الذي يعكس عمق علاقات التعاون بين البلدين، مشيرًا كذلك إلى أن التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وروسيا نموذج يحتذى في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

وفى ختام كلمته أعرب الدكتور عاشور، عن تمنياته بنجاح المنتدى وأن يكون منصة لإطلاق مزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز مكانة البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي على الساحة الدولية.

ومن جانبه أكد بوريسينكو اعتزاز روسيا بعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين، فى مختلف المجالات، وتحسن هذه العلاقات المستمر عبر الزمن، مؤكدًا دعم بلاده لمواقف مصر السياسية والاقتصادية، وتوافق البلدين فى الرؤية حول الأواضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وخاصة قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني، وأشار لدور هذا المنتدى في تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك بين روسيا ومجموعة الدول العربية، ودفعها للمزيد من التقدم.

 

التعاون الأكاديمي والبحثي بين روسيا والجامعات المصرية

 وأشار شيفتسوف لترحيب روسيا بدعم التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات المصرية، مشيرًا لأن الجامعات الروسية مفتوحة دائما لكافة أشكال الشراكة والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مصر، والدول العربية.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات الروسية في كلماتهم ما تقدمه جامعاتهم من منح تعليمية للطلاب بالعالم العربي في مختلف التخصصات العلمية، وترحيبها الدائم بالدارسين العرب.

وأعرب  بلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، عن شكره لمصر لاستضافة هذا المنتدى الذي يعكس حجم العلاقات القوية بين روسيا والعالم العربي، معربًا عن تقدير بلاده لموقف روسيا من الصراع العربي الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني.

 

الدعم الذي قدمته روسيا لفلسطين فى مجال التعليم العالى

 وتحدث الدكتور وائل الشيخ نائب وزير الصحة بدولة فلسطين، عن الدعم الذي قدمته روسيا لفلسطين فى مجال التعليم العالى، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين متخرجين من الجامعات الروسية، كما ألقى الضوء في كلمته على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الحالية من نقص في كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية، فضلًا عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى في كل يوم، مقدمًا الشكر لمصر لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

ووجه المنتدى الدعوة إلى دول العالم لمساندة الشعب الفلسطيني في حقه، والعمل لوقف المعاناة التي يعيشها، وحقن دماء الضحايا من القتلى وتخفيف معاناة الجرحى، والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يستمر على مدار يومي (3، 4 ديسمبر)، ويضم قادة ومسؤولين من المؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية الصحية، من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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