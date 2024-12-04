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محافظات

تقل 59 سائحا من ألمانيا وفرنسا، تفاصيل جديدة عن شحوط باخرة في نيل المنيا

تفاصيل شحوط باخرة
تفاصيل شحوط باخرة سياحية بالمنيا، فيتو

تعرضت باخرة سياحية تدعي كروان فيجن الي الشحوط في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا وعلى متنها 59 سائحا كانوا في طريقهم الي محافظة بني سويف.

تفاصيل شحوط باخرة سياحية بالمنيا

وبحسب مصدر مسؤول بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، فإنه الباخرة السياحية كانت قادمة من مرسي اخناتون في محافظة المنيا ومتوجهة الي محافظة بني سويف، مشيرا إلى أنه كان على متنها نحو 59 سائحا 57 منهم من ألمانيا و2 من فرنسا وأنهم بحالة جيدة.

شحوط باخرة سياحية بالمنيا

وأشار المصدر إلى أنه تم الدفع بقاطرة من أجل سحب الباخرة من أجل تسييرها واستكمال رحلتها الي محافظة بني سويف.

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وكانت الاجهز الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتعرض باخرة سياحية للشحوط بدوار إحدى الجزر في نهر النيل أمام مركز المنيا

الباخرة شحطة أمام احد الجزر في المنيا 


على الفور انتقلت قوات المسطحات المائية في المنيا والعائمات وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن الباخرة شحطت أمام إحدى الجزر النيلية وعلى متنها 59 سائحا أجنبيا.

وتم الدفع من قبل الوحدات المحلية والمسطحات المائية بقاطرة لسحب الباخرة، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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