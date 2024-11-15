الأهلي يكتسح الجونة 0/11 في دوري السيدات لكرة القدم (صور)

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب منافسه الجونة بنتيجة 11-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، بملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام الجونة



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.



خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.



خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.



خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وتواجد على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأمل ناصر وحبيبة عمر وندى خالد وشهد هشام وسارة كرد وأشرقت عادل وشارتي روبن ومريم خميس.