الجمعة 06 ديسمبر 2024
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ضبط 1600 عبوة دوائية منتهية الصلاحية في المنوفية

ضبط 1600 عبوة دوائية
ضبط 1600 عبوة دوائية منتهية الصلاحية فى المنوفية

 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لإحكام الرقابة على أسواق تـداول الأدويـة الطبيـة البيطرية واستهداف المتلاعبين، وذلك بهدف حماية الثروة الحيوانيّة والداجنة.

 

ضبط عبوات دوائية منتهية الصلاحية

 وتمكنت مباحث تموين المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود من استهداف مخزن لإنتاج وبيع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف بناحية مدينة السادات، وتم ضبط ألف و٣٨٦ عبوة دوائية بيطرية وإضافات أعلاف منتهية الصلاحية يتم إعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات مدون عليها تواريخ جديدة تفيد صلاحيتها.

 

التحفظ على المضبوطات

 كما تم ضبط ٣٠٠ عبوة فارغة مدون عليها تاريخ يفيد انتهاء الصلاحية مما يؤكد عملية إعادة تدوير المنتج المنتهي وتعبئته في عبوات حديثة البيانات بهدف الغش والتدليس، هذا وقد تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين. 

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