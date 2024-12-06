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إعلام المنوفية تنعى طالبة بالفرقة الثالثة

إعلام المنوفية ينعى
إعلام المنوفية ينعى وفاة طالبة بالفرقة الثالثة، فيتو

توفيت الطالبة إسراء محمد الطالبة بالفرقة الثالثة قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة المنوفية بعد صراع مع المرض أمس الخميس.

 

إعلام المنوفية ينعى الطالبة

ونعت كلية الإعلام جامعة المنوفية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الطالبة عبر منشور جاء كالآتي: تتقدم الدكتورة نادية القاضي عميد الكلية وجميع منسوبي كلية الإعلام بخالص العزاء وعظيم المواساة فى وفاة المغفور لها بإذن الله الطالبة / إسراء محمد أحمد بالفرقة الثالثة قسم الصحافة بالكلية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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