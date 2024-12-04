قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

حصل موقع فيتو علي نص اعترافات المتهم بقتل مدرس يدعى عبد العظيم الباجوري ابن مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، والذي قُتل على يد زوج طالبة.

وجاء في نص اعترافات المتهم

س: ما تفصيلات اعترافك؟

ج: اسمي بلال.أ.ش واللي حصل إن أنا متزوج من "ولاء.ص.ح" من حوالي أربعة اشهر وهي لسه طالبة وعاوزة تكمل تعليم وأنا رافض إنها تكمل تعليم وهي غضبانة عند أهلها وأنا لفيت على المدرسين اللي بتاخد عندهم دروس خصوصية وقُلتلهم ميدوهاش دروس خالص ومنهم عبد العظيم الباجوري، وبعد كده عرفت إن عبد العظيم لسه بيديها درس خصوصي واتصلت عليه وقلتله انت بتدي مراتي درس ليه؟ قالي احكم على مراتك ومتحكمش عليا في بيتي. وبعدها عرفت أنه لسه بيديها درس ثاني وأنا بعدها حضرت سكينة ورحتله على بيتهم وطلعت الدور اللي ساكن فيه وخبطت على باب شقته وهو فتحلي الباب وقلتله أنا عاوزك في حاجة تحت وهو نازل معايا على بسطة السلم واحنا تحت في المدخل في النص قبل البوابة الحديد على آخر درجتين من السلم طلعت السكينة وضربته بيها في رقبته ودبحته ساعتها من رقبته وضربته كذا ضربه في جسمه، وعبد العظيم نادى على عمه السيد وقاله الحقني يا عمي وبعدها عمه السيد طلع بعصايا علشان يضربني بيها وأنا ساعتها فاديت الضربة وكملت ضرب على عبد العظيم ولما عمه حاول يجي عليا ثاني أنا سبت عبد العظيم وطلعت جريت على البيت عندنا وخبيت السلاح الأبيض اللي ضربت عبد العظيم بيه وبعدها أهلي مسكوني وضربوني وسلموني بالعافية على مركز الشرطة وفي المركز سألوني وقلتلهم على اللي حصل وجابوني على النيابة النهارده وهو ده كل اللي حصل.

وأضاف بلال خلال اعترافاته، أنا عرفت أن زوجتي بتاخد دروس عند عبد العظيم والكلام ده عرفت بيه بعد ما مراتي غضبت آخر مرة من حوالي 3 أسابيع وراحت بيت أهلها جنب بيت الأستاذ عبد العظيم، وخلال هذه الفترة كنت أفكر هموته ازاي لأنني كنت أراقبه واعرف مواعيد الدروس بتاعته واعرف هو بيرجع بيته امتى ومتأكد أن هو في البيت في الوقت اللي روحتله فيه علشان اقتله والوقت ده كنت عارف أن مفيش دروس بيدها لحد علشان كده رحتله في التوقيت ده وقتلته.

علشان مسمعش كلامي

وأكمل القاتل اعترافاته قائلًا: أنا قتلته علشان مسمعش كلامي وكان بيدي درس لمراتي رغم أني نبهت عليه إن هو ميدهاش درس وعلشان أنا بغير على مراتي وبالذات منه هو علشان بتاخد دروس عنده وعلشان هما جيران في البيت وبرده علشان انا نبهت عليه وقلتله ان مراتي متاخدش درس عنده وهو ساعتها رفض وقالي اني محكمش عليه واحكم على مراتي بس لذلك كنت مبيت النيه وقاصد الى اقتل عبد العظيم واخلص منه

وأكد القاتل خلال إعترافاته، علشان انا كنت مغلول من عبدالعظيم جدا ومصمم الى اموته واخلص منه قتلته بالطريقة دي لاني كلمته وهو رد عليا في التليفون وزعقلي وقالي اني محكمش عليه واحكم على مراتي والكلام ده خلاني عاوز اموته واخلص منه، خاصة لما كلمت الأستاذ عبد العظيم وباقي المدرسين اللي مراتي بتاخد عندهم درس وساعتها الاستاذ عبد العظيم قالي إن أحكم على مراتي بس ومحكمش عليه أنا ساعتها اتضايقت وقررت اني انا لازم اموته واخلص منه وبعدها انا فکرت هموته ازاي وفكرت في كذا طريقة واستقريت اني هجيب سكينة وادبحه بيها وجبت السكينة من مطبخ البيت بتاعي وخبيتها في هدومي ورحت على بيتهم ولقيت بوابة بيتهم مفتوحة ودخلت من البوابة وطلعت على سلم بيتهم وخبطت على باب شقته وفتحلي الباب وقلتله انا عاوزك في كلمتين تحت وقالي ماشي ونزل معايا وساعتها انا طلعت السكينة من جنبي اليمين وضربته بيها في رقبته ودبحته ساعتها من رقبته وضربته كذا ضربه في جسمه وبطنه وظهره وعبد العظيم نادى علي عمه السيد وقاله الحقني يا عمي وبعدها عمه السيد طلع بعصايا علشان يضربني بيها وانا ساعتها فاديت الضربة وكملت ضرب علي عبد العظيم ولما عمه حاول يجي عليا ثاني انا سبت عبد العظيم وطلعت جريت على البيت عندنا.

تفاصيل قتل شخص لمعلم زوجته بالمنوفية

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بمقتل مدرس على يد فني ديكور مقيمين بدائرة مدينة أشمون.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل "عبد العظيم حمدي الباجوري"، مدرس على يد ب، ح، أ 30 عامًا مقيم بمدينة بأشمون، بطعنات بسلاح أبيض وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض عليه والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المتهم وزوجته "و، أ" طالبة بالسنة الثالثة بمدرسة التجارة، وحلف عليها بألا تأخذ دروس، وعلم بأنها تأخذ درسًا عند المجني عليه لقرب الإمتحانات فقتله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.