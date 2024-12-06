الجمعة 06 ديسمبر 2024
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مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في المنوفية

مصرع فتاة اسفل عجلات
مصرع فتاة اسفل عجلات قطار فى المنوفية

 لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار "منوف- شبين الكوم " بمحطة قطار شنوان بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع فتاة أسفل عجلات قطار "شبين الكوم- منوف" بمحطة قطار شنوان.

وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة تُدعى بسمة صلاح أبوالنور من عزبة عصر التابعة لقرية شنوان، وتم نقل الجثمان للمستشفى التعليمي بمدينة شبين الكوم فى المنوفية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

مصرع شخص أسفل عجلات قطار في المنوفية

 وكان بائع خضار لقى مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار "تلا- شبين الكوم- منوف" بمحطة قطار شنوان بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

مصرع شخص أسفل عجلات القطار

 وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع "محمد سعيد حسن" ٤٥ عامًا أسفل عجلات قطار شبين الكوم شنوان بمحطة قطار شنوان التابعة لذات المركز. 

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المتوفى لمستشفى شبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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