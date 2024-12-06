الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تفاصيل مقتل شاب إمبابة.. أصدقاؤه تخلصوا منه أثناء تصوير مشهد تمثيلي لتيك توك.. والد الضحية: ابننا قالهم قيدوني بالحبال مش موتوني (فيديو)

أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه

شهدت منطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، جريمة قتل بشكل مأساوي لطالب ثانوي ربطه صديقاه بحبل، وتعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة.

المتهمان بررا جريمتهما على هذا النحو: “كنا بنصور مشاهد لفيديوهات عنف للتيك توك، والمجني عليه هو اللي طلب مننا نربطه بالحبل علشان يبان إنها مشاهد حقيقية”.

محرر “فيتو” انتقل إلى مكان الجريمة للوقوف على ملابسات وتفاصيل الجريمة.

والتقى محرر “فيتو”، بأسرة مصطفى المجني عليه، واستهلت والدته حديثها، بأنها هاتفت نجلها قبل الواقعة بقرابة الـ 3 ساعات للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يرد مما أثار شكوكها وقلقها عليه.

تفاصيل مقتل شاب إمبابة  

وأضافت والدة المجني عليه، أنها أخبرت والده بما حدث، لكنها لم تستسلم وحاولت الاطمئنان عليه مرة أخرى، لتصعق عندما تفاجأت بفتح هاتفه عن طريق الخطأ من قبل أحد الصغار يخبر الآخر بأن مصطفى توفي، قائلة: سمعت واحد بيقول للتاني الحق ده مات.

ومن جانبه قال والد المجني عليه، إنه عندما هاتفته والدة المجني عليه جال المكان بحثا عن نجله وهاتف أصدقاءه لكن دون رد، وازدادت الأمور في السوء عندما علم بخبر نقل ابنه إلى المستشفى ولكنه لم يكن يعلم بأنه توفي.

وأوضح والد المجني عليه أن المتهمين قالا إنهما كانا يمثلان فيديو لتطبيق تيك توك وإن المجني عليه هو من طلب منهما ذلك الأمر بأن يقيداه، قائلا: ابني قالهم كتفوني مش موتوني.

وقالت شقيقة المجني عليه: عندما علمت بالخبر هرعت إلى المستشفى، وعلى الرغم مما علمت به عن وفاة أخي إلا أنني كنت أكذب نفسي حتى وصلت، وأكدت أنها أدركت وقتها بأنها فقدت شقيقها الذي لطالما اعتبرته ابنها لصغر سنة وقربه منها، وحينما رأته داخل ثلاجة الموتى داخل المستشفى وجدت على جسده علامات اعتداء بالوجه والرقبة.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، قد تلقى بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن بقيادة مدير قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثة “مصطفى.ش” 15 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي، ويظهر على يديه وقدميه آثار احمرار، بالإضافة إلى علامات صفعات وسحجات على وجهه.

أظهرت التحريات أن صديقيه، “إياد.م” 15 عامًا، و"محمود.ش" 15 عامًا، هما من ارتكبا الواقعة أثناء وصلة مزاح، حيث كبلا يديه وقدميه بحبل داخل محل الفراشة، ثم اعتديا عليه بالصفع على وجهه وتركوه في المحل.

عندما حاول الضحية فك قيوده، سقط على الأرض وتوفي على الفور، وعند عودتهما، اكتشفا سقوطه ففكا قيوده ونقلاه إلى المستشفى، لكنه وصل متوفى.

وتم القبض على المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء هاني شعراوي اللواء محمد الشرقاوي محافظة الجيزة منطقة إمبابة محمد الشرقاوي

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل لحيازته سلاح ناري وهيروين في حلوان

النيابة تحقق في حريق كابينة كهرباء قرب مستشفى بحدائق حلوان

حبس تشكيل عصابى للاتجار بالأسلحة النارية فى البحيرة

النيابة تستدعي أسرة فتاة لقيت مصرعها داخل مصحة نفسية بالمقطم

نظر طعن البلوجر سوزي الأردنية على حبسها عامين بجلسة 26 ديسمبر

تفاصيل تعذيب طفلة بالبساتين على يد والدها

السجن 3 سنوات لسيدة متهمة بالنصب علي المواطنين في المعادي

النيابة تكشف سبب حريق شقة في حلوان

الأكثر قراءة

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

4217 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مجرم منذ الطفولة.. سفاح الغربية قتل زوجته و4 سيدات وقطعهن لأشلاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

المزيد
الجريدة الرسمية