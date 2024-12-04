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حوادث

"النيابة" تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية في حلوان

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة مساء اليوم، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة علي النيران واخمادها.

كشفت المعاينة الأولية عن حدوث ماس كهربائي أدى لتفحم محتويات الشقة، دون وقوع خسائر بشرية.

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