رئيس الفيفا يعلن بث مونديال الأندية 2025 بالمجان

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن بشرى سارة للجماهير حول العالم، بشأن إقامة كأس العالم للأندية 2025.

وقال إنفانتينو، خلال مراسم القرعة: "جميع مشجعي العالم سيتمكنون من مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 مجانًا".

وأوضح: "سنقوم بجولة لدرع البطولة لكل البلدان التي لها ممثلين ضمن البطولة، وسنبدأ بمدينة نيويورك، وستنضم إلى بلدان جميع الفرق المشاركة حتى يستطيع محبو كرة القدم مشاهدة الكأس الرائع".

وأقيمت مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025، في ميامي الأمريكية، بمشاركة 32 ناديًا، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي جرت مساء اليوم الخميس، في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مجموعات قوية جدًّا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025، وبمشاركة 32 فريقًا بالنظام الجديد الذي يقام لأول مرة في تاريخ المسابقة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، نادي ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب إفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية 2025

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية أمام فريق إنتر ميامي ‏الأمريكي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم 15 يونيو العام القادم، حيث يتواجد الأهلي إلى جانب فرق ‏بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.‏

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أقيمت مراسم القرعة بمدينة ميامي، وحضرها المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، بعد اعتذار الكابتن ‏محمود الخطيب رئيس النادي، عن عدم السفر بسبب ظروفه الصحية، وذلك في حضور جياني إنفانتينو ‏رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» والبرازيلي رونالدو والإيطالي أليساندرو ديل بييرو.‏

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