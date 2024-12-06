الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

4 أمراض خطيرة تصيب الكبد، وهذه طرق الحفاظ عليه

أهمية عضو الكبد بجسم
أهمية عضو الكبد بجسم الإنسان

الكبد من أعضاء الجسم المهمة والتى تقوم بوظائف متعددة، وله أكثر من 500 وظيفة لجسم الإنسان.

وظائف الكبد بجسم الإنسان 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى أن الكبد تتضمن وظائف في:

١- إزالة السموم من المواد الضارة.

٢- التمثيل الغذائي للدهون والبروتينات والكربوهيدرات وإنتاج البروتينات الهامة مثل الألبومين وعوامل تجلط الدم.

٣- يمتلك الكبد قدرة فريدة على التجدد إذ يمكنه العودة إلى حجمه الطبيعي حتى بعد إجراء الجراحة أو حدوث إصابة بشرط أن يظل جزء من الكبد سليما.

٤- يحصل الكبد دون غيره من أعضاء الجسم على الإمداد الدموي من مصدرين هما الشريان الكبدي وهو يمده بالدم الغني بالأكسجين - الوريد البابي ويمده بالدم المحمل بالمواد الغذائية.

أمراض الكبد
أمراض الكبد

وأوضح استشاري أمراض الباطنة أن الكبد يتعرض لكثير من الأمراض وأشهرها 4 أمراض منها التهابات الكبد الفيروسية والكبد الدهني وتليف الكبد وسرطان الكبد.

أهمية الكشف المبكر لأمراض الكبد 

ويعد الكشف المبكر ومتابعة الكبد من الإجراءات المهمة لحمايته والمحافظة عليه.

وأكد الدكتور مصطفى محمدي أنه يؤثر نمط الحياة على الكبد بشكل مباشر من خلال عوامـل عدة منها السمنة والعدوى الفيروسية وشرب الكحوليات، مؤكدا أهمية اتباع نمطا صحيا يساعد في الحفاظ على وظيفة الكبد ووقايته من الأمراض.

ووجه الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة نصائح  للحفاظ على صحة الكبد.

وتضمنت النصائح:

١- حافظ على الوزن وتجنب السمنة وتراكم الدهون في الكبد.

٢- اتبع نظاما غذائيا متوازنا يتم التركيز فيه على الخضر والفاكهة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

٣- شرب كميات كافية من الماء يوميا.

٤- التحكم في السكر وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم. 

٥- حماية الكبد  من الالتهاب الفيروسي بتلقى اللقاحات ات المتاحة وحافظ دائما على ممارسة سلوكيات آمنة.

٦- راقب صحة الكبد بالفحص الدوري خاصة إن كان لديك عوامل خطورة.

٧- تجنب قدر الإمكان التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل الألوان الصناعية
والمبيدات.

والكبد هو عضو في البطن يقوم بالعديد من الوظائف المهمة في الجسم، بما في ذلك تصفية الدم. 

كما يُعتبر غدة لأنه ينتج المواد الكيميائية التي يحتاجها الجسم ويمكن لبعض الأمراض وأنماط الحياة أن تلحق الضرر بالكبد، ولكن هناك العديد من الطرق لحماية هذا العضو الحيوي.

ما هو الكبد؟

الكبد هو عضو وغدة في جسم الإنسان ويبلغ حجمه بحجم كرة القدم تقريبًا ويختلف الحجم بناءً على طول ووزن الإنسان  .

الكبد عضو أساسي، يؤدي مئات الوظائف الضرورية لاستمرار الحياة كما يصنع البروتينات والهرمونات التي تحتاجها أجزاء أخرى من الجسم.

والكبد هو أكبر عضو داخلي، يقع الكبد على الجانب الأيمن من الجسم

الحق في الدواء: شروط وزارة الصحة لصرف الألبان المدعمة متعسفة

وزير الصحة: مصر تشهد تحولا ملحوظا في نظام الرعاية الصحية

وتحتوي الفصوص على العديد من الأوعية الدموية وينتقل الدم عبر الكبد ويقوم الكبد بتصفية اى تنظيف الدم، وإزالة السموم والنفايات التي تخرج في النهاية من الجسم عن طريق البول والبراز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستشاري أمراض الباطنة الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة الدكتور مصطفى محمدى عدوى الفيروس مصطفي محمدي تليف الكبد

مواد متعلقة

وزير الصحة: مصر تشهد تحولا ملحوظا في نظام الرعاية الصحية

لضمان وصولها للمستحقين.. الصحة تضع شروطًا جديدة لصرف الألبان المدعمة

في اليوم العالمي لذوي الهمم، الصحة: 776 قسم علاج طبيعي يقدم خدماته لأصحاب الإعاقة الحركية

الصحة: فحص 7 ملايين و46 ألف طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس

منها نقل الدم، الصحة تكشف أسباب الإصابة بمرض الإيدز

الدوم يعزز صحة الكبد وينظم مستوى السكر بالدم ويقوي المناعة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زيادة أسعار بيبسي بلاستيك وكروت شحن "الفكة"، تحذير دول عربية من زلازل، هل ينقذ رامي مخلوف سوريا بعد ظهوره المفاجئ

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

على طريقة فيلم "الخطايا"، أب يفاجئ نجله بعد 20 عامًا بأنه لقيط ومن أطفال الملاجئ والسبب الميراث

منوعات

المزيد

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية