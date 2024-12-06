4 أمراض خطيرة تصيب الكبد، وهذه طرق الحفاظ عليه

الكبد من أعضاء الجسم المهمة والتى تقوم بوظائف متعددة، وله أكثر من 500 وظيفة لجسم الإنسان.

وظائف الكبد بجسم الإنسان

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى أن الكبد تتضمن وظائف في:

١- إزالة السموم من المواد الضارة.

٢- التمثيل الغذائي للدهون والبروتينات والكربوهيدرات وإنتاج البروتينات الهامة مثل الألبومين وعوامل تجلط الدم.

٣- يمتلك الكبد قدرة فريدة على التجدد إذ يمكنه العودة إلى حجمه الطبيعي حتى بعد إجراء الجراحة أو حدوث إصابة بشرط أن يظل جزء من الكبد سليما.

٤- يحصل الكبد دون غيره من أعضاء الجسم على الإمداد الدموي من مصدرين هما الشريان الكبدي وهو يمده بالدم الغني بالأكسجين - الوريد البابي ويمده بالدم المحمل بالمواد الغذائية.

أمراض الكبد

وأوضح استشاري أمراض الباطنة أن الكبد يتعرض لكثير من الأمراض وأشهرها 4 أمراض منها التهابات الكبد الفيروسية والكبد الدهني وتليف الكبد وسرطان الكبد.

أهمية الكشف المبكر لأمراض الكبد

ويعد الكشف المبكر ومتابعة الكبد من الإجراءات المهمة لحمايته والمحافظة عليه.

وأكد الدكتور مصطفى محمدي أنه يؤثر نمط الحياة على الكبد بشكل مباشر من خلال عوامـل عدة منها السمنة والعدوى الفيروسية وشرب الكحوليات، مؤكدا أهمية اتباع نمطا صحيا يساعد في الحفاظ على وظيفة الكبد ووقايته من الأمراض.

ووجه الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة نصائح للحفاظ على صحة الكبد.

وتضمنت النصائح:

١- حافظ على الوزن وتجنب السمنة وتراكم الدهون في الكبد.

٢- اتبع نظاما غذائيا متوازنا يتم التركيز فيه على الخضر والفاكهة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

٣- شرب كميات كافية من الماء يوميا.

٤- التحكم في السكر وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

٥- حماية الكبد من الالتهاب الفيروسي بتلقى اللقاحات ات المتاحة وحافظ دائما على ممارسة سلوكيات آمنة.

٦- راقب صحة الكبد بالفحص الدوري خاصة إن كان لديك عوامل خطورة.

٧- تجنب قدر الإمكان التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل الألوان الصناعية

والمبيدات.

والكبد هو عضو في البطن يقوم بالعديد من الوظائف المهمة في الجسم، بما في ذلك تصفية الدم.

كما يُعتبر غدة لأنه ينتج المواد الكيميائية التي يحتاجها الجسم ويمكن لبعض الأمراض وأنماط الحياة أن تلحق الضرر بالكبد، ولكن هناك العديد من الطرق لحماية هذا العضو الحيوي.

ما هو الكبد؟

الكبد هو عضو وغدة في جسم الإنسان ويبلغ حجمه بحجم كرة القدم تقريبًا ويختلف الحجم بناءً على طول ووزن الإنسان .

الكبد عضو أساسي، يؤدي مئات الوظائف الضرورية لاستمرار الحياة كما يصنع البروتينات والهرمونات التي تحتاجها أجزاء أخرى من الجسم.

والكبد هو أكبر عضو داخلي، يقع الكبد على الجانب الأيمن من الجسم

وتحتوي الفصوص على العديد من الأوعية الدموية وينتقل الدم عبر الكبد ويقوم الكبد بتصفية اى تنظيف الدم، وإزالة السموم والنفايات التي تخرج في النهاية من الجسم عن طريق البول والبراز.

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