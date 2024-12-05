الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الحق في الدواء: شروط وزارة الصحة لصرف الألبان المدعمة متعسفة

ألبان الأطفال، فيتو
ألبان الأطفال، فيتو
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أصدر المركز المصري للحق في الدواء بيان بشأن الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة بخصوص صرف الألبان المدعمة ووصفها بالشروط المجحفة التي وضعتها وزارة الصحة وأنها متعسفة.

وأكد الحق في الدواء في بيان أنه كان يجب مراعاة الآلاف من الحالات الأخرى أو العمل على سد فساد التوزيع الذي يتم، وينتج عنه تسريب الألبان الصناعية للخارج بمصانع الحلويات، كذلك عدم تساوي جميع الحالات في الصرف الشهري.

وأكد أنه كان يمكن لوزارة الصحة أن تضع هذه الشروط في المرحلة الثانية وليست الأولى التي تبدأ من سن يوم إلى ١٢ شهر يكون فيها الرضيع أخذ كمية من طعامه الوحيد.

السيدات الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة

وتساءل كيف للسيدات الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة أو صغار العاملات وعددهم بالملايين أن يستطعن شراء من ٤ إلى ٦ عبوات ألبان صناعية تتكلف شهريًّا من ١٢٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه.

وأكد أن مصر سنويًّا لديها مليون و٤٠٠ ألف رضيع وأغلب جمعيات الأطفال تؤكد أن ١٥٪؜ إلى ٢٠٪؜ منهم يستحقون الألبان فقط، حيث تصنف منظمة الصحة العالمية مصر من ضمن  ٦٠ دولة الأسوأ في تغذية الأطفال.

وضع شروط إنسانية وأخلاقية لمنع حرمان مئات الآلاف من المواليد من الألبان الصناعية

وطالب المسؤولين بإعادة النظر في هذا القرار المتعسف وإعادة وضع شروط إنسانية وأخلاقية لمنع حرمان مئات الآلاف من المواليد من وجبتهم الوحيدة على مدار ٢٤ شهر، مع الإيمان الكامل بأهمية تشجيع الرضاعة الطبيعية.
 وخاطب المركز المصري للحق في الدواء مجالس الحماية المجتمعية للمرأه والطفل ومجلس النواب والشيوخ لإعادة النظر في القرار خاصة أن مصر تستهلك أقل من ٧٣٠ ألف عبوة من خلال أكثر من ١١٣٠ منفذ بعد  ٢٥٠ لجنة فحص كما أن هناك ١٤٠ منفذا تابع للتأمين الصحي

كان قد أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قرارا برقم ٤٨٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.

القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم

ونص القرار على أن: يقتصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على المجموعات الآتية: تستحق الصرف بعد التقييم:

١- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد.

٢- وفاة الأم

٣- إصابة الأم بالفشل الكلوي.

٤- إصابة الأم بالفشل الكبدي 

٥- مرض الأم بمرض يستدعي استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

٦- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.

 ٧- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد

٨- إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة (HIV). 

٩- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

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